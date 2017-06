Der Titel sagt alles!

Völlig an mir vorbei gegangen ist diese Band aus Massachusetts, die mit "Speed Meta Mania! Bereits ihr drittes Album in Eigenregie vorlegt. Das herrliche Schwarz/Weiß-Cover, der Albumtitel und auch die Patches auf den Kutten der gezeichneten Banger auf der Ummantelung dieser Scheibe sprechen eine sehr deutliche Sprache. Das Quartett bietet lupenreinen Speed Metal der alten Schule und macht dabei eine ausgezeichnete Figur.

Angefangen beim 80er-Jahre Klangbild, mit sehr viel Augenmerk auf knatternde Gitarren über einen wunderbar kieksenden Sänger über die Songtitel, ist an dieser Scheibe alles genau so, wie man es sich von einer Speed-Metal-Scheibe wünscht.

Auf unnötige Schnörkel verzichtet die Band komplett. Stattdessen gibt es während der kompletten Spielzeit High-Speed-Gebolze mit schmackigen Refrains zum gepflegten Mitgrölen. Man ist beim Akustik-Instrumental 'Wastelands' beinahe schockiert, dass die Wilden Jungen hier mal eine Minute lang, die Hände und Füße vom Gas nehmen, kann aber im anschließenden, irreführend betitelten 'Doomsday Society' wieder zu Geschwindigkeitsbrechern mit der Rübe wackeln.



Der völlige Hyperspeedwahnsinn hört aber auf den Namen 'Fall To The Hammer'. Diese Nummer killt mit aberwitziger Geschwindigkeit jeden Nacken und wer bei diesem Refrain nicht die Hand von der Luftgitarre nimmt, sie zur Faust ballt und gen Himmel streckt, der hört die falsche Musik. Von gleichem Kaliber, aber mit noch mehr Klötenbruch-Gesang, kommt das sensationelle 'Forged By Metal' aus den Boxen gebraust. Die völlig grandiose Leadgitarre, die immer wieder parallel zum Hornissen-Riffing herum surrt, sorgt dann sogar dafür, dass die Nummer mein absoluter Lieblingssong auf diesem rattenscharfen Album wird. Oder ist es doch 'Leather And Spikes', bei welchem Carmine gleich zu Beginn zeigt, wo die Zerspringgrenze von Glas anzusetzen ist? Ich kann beim besten Willen keine Entscheidung treffen, was nur noch mehr für dieses Album spricht. Klar, man muss auf diesen 80er-Sound stehen und darf sich nicht an solchen Unwichtigkeiten wie mangelnder Originalität stören. Aber welcher Speed-Metal-Maniac macht denn auch so etwas.

Für mich ist diese dritte Scheibe von SEAX ein absolutes Referenzwerk, wenn es um aktuelle Speed-Metal-Veröffentlichungen geht. Unstoppable Forces!