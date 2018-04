Speed Metal Mania / To The Grave (Re-Release)

Die ultimative Vollbedienung dieser Speed-Metal-Giganten

Das hier ist der perfekte Stoff für jeden Old-School-Kuttenträger - und damit habe ich das Fazit direkt mal vorweggenommen. Doch die Neuauflage des kultigen SEAX-Doppelpacks "Speed Metal Mania / To The Grave" ist allemal Grund genug, ein voluminöses Fass aufzumachen und die offizielle, Label-technisch unterlegte Veröffentlichng der letzten beiden Scheiben dieser verdammt coolen US-Boys zu feiern.

SEAX präsentiert sich vor allem auf den Songs des bis dato letzten Albums als gleichwertiges Äquivalent zu den vielen EXCITER-Neuauflagen und punktet als Pendant zu den kanadischen Kult-Thrashern mit rasantem Riffing, saustarken Leads und vokalen Meisterleistungen, die immer wieder an die legendären ABBATOIR-Scheiben erinnern. Doch nicht nur die zehn Stücke von "Speed Metal Mania" gehen durch die Decke - auch der Stoff des direkten Vorgängers "To The Grave" bietet Speed Metal der Extraklasse, ist an sich sogar noch ein bisschen dreckiger und nimmt den punkigen Geist des METALLICA-Debüts gleich noch mit ins Boot. Schade ist lediglich, dass dieser Part des Re-Releases nicht noch einmal klangtechnisch nachbearbeitet wurde, da hier sicherlich entsprechender Bedarf bestanden hätte.

Sei's drum: Betrachtet man lediglich die Kompositionen, sind beide Scheiben auf einem nahezu ebenbürtigen Level, wobei "Speed Metal Mania" aufgrund der etwas höheeren Hitdichte am Ende die stärkeren Argumente hat. Da wir hier jedoch über die Vollbedienung reden und man direkt mit dem Material beider Platten verwöhnt wird, sind solche Gegenüberstellungen ohnehin zwecklos. Wichtig ist einzig und alleine, dass SEAX nun endlich die passende Label-Heimat gefunden hat und von der neuen Homebase noch einmal ganz anders angreifen kann - am liebsten so wie in den 19 Songs dieses Doppelschlags!

Anspieltippss: Speed Metal Mania, Wastelands, Forged By Metal, Nuclear Overdose