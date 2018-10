Classic Rock der unkonventionellen Art

Mit "Eländes Elände" kredenzt das schwedische Quartett SECOND SUN sein zweites Album und setzt auf diesem, wie es der Titel bereits erahnen lässt, auf Texte in der Muttersprache. Das hat offenbar schon auf dem Debüt "Hopp/Förtvivlan" gut funktioniert und wurde dementsprechend beibehalten.



Damit hat sich die, vor den Aufnahmen mehrfach umbesetzte, Formation nicht nur ein Markenzeichen geschaffen, sie konnte sich dadurch in gewisser Weise sogar zu einem Unikat machen. Rock-Bands mit schwedischem Gesang sind schließlich international betrachtet immer noch als Ausnahmen zu betrachten. Im konkreten Fall darf man wohl sogar davon sprechen, dass SECOND SUN etwas Exotisches an sich hat, denn auch was die Musik selbst betrifft, gibt es auf "Eländes Elände" alles andere als alltägliche Kost zu vernehmen. Auch wenn die Basis an sich nichts anderes als "Classic Rock" darstellt und die immer wieder elegant gezupften Gitarren mit teils emotionsgeladener, teils durchaus deftiger WISHBONE ASH/THIN LIZZY-Schlagseite nicht unbedingt als innovativ zu bezeichnen sind. Da die Chose jedoch immer wieder in abgefahrene Space Rock-Latitüden ausschweift und von atmosphärisch angelegten Progressive Rock-Passagen unterzogen ist, hat das Album eine überaus originelle Note verabreicht bekommen.



Darüber hinaus werden auch noch vereinzelte, dunkel-tönende Passagen in das Klangbild integriert, zu deren Inspiration wohl jene Bands gesorgt haben, die man vor etwa 30 Jahren landläufig der "Gothic"-Abteilung zugeordnet hat. Speziell in dieser Ecke scheint sich Frontmann und Gitarrist Jakob Ljungberg pudelwohl zu fühlen, ebenso in der locker-luftigen Prog-Gangart. Überzeugender wirkt sein Gesang jedoch eindeutig in den dunklen, düsteren Passagen. Nicht zuletzt die Ausdrucksstärke des früheren TRIBULATION-Schlagzeugers ist es schlussendlich auch, die aus an sich ganz und gar nicht eingängig wirkenden Schoten wie 'Noll Respekt' oder 'Enda Sunda Människan I Värden' überaus unterhaltsame und empfehlenswerte Kleinode für musikalisch gerne weit über den Tellerrand hinausblickende Zeitgenossen macht. Check `Em Out!