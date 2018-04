Now That I Have Your Attention

Große Kunst, schwerer Brocken!

Das ist wirklich mal ein ziemlich außergewöhnliches Prog-Rock-Album! John Crispino, seines Zeichens Hauptkomponist und Chefdenker bei SECONDS BEFORE LANDING, hat auf den ersten beiden Releases seines Bandprojekts schon recht stark gegen den Strom gearbeitet, hat seine Experimentierfreude in den vergangenen drei Jahren aber noch einmal derart gesteigert, dass die einzelnen Nischenausflüge kaum mehr herauszufiltern sind - denn "Now That I Have Your Attention" beinhaltet so viele konträre Facetten, dass einzelne Nischen im großen Ganzen gar nicht mehr existieren, sondern Teil eines quantitativ doch immens breiten musikalischen Spektrums werden.

Allerdings macht Crispino es seiner Hörerschaft diesmal ganz besonders schwer, sich mit den inhaltlichen Quantensprüngen zu identifizieren. Die neue Scheibe ist eine vielschichtige Exkursion durch die Stillmittel des Art Rock, ein sich ständig wandelndes Epos mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und wohl eine der wenigen Platten, auf denen synthetische Elemente so gut mit warmherzigen Pianos und extrovertierten Leadgitarren harmonieren. "Now That I Have Your Attention" ist wahrhaftig ein sinnbildlicher Titel, denn die Band erzeugt eine Menge Aufmerksamkeit mit ihrem Ambient-tauglichen, sphärischen Anstrich, ihren fordernden Arrangements und der Vielzahl der Instrumente, die letztendlich Verwendung finden.

Crispino will jener Tausendsassa sein, der SECONDS BEFORE LANDING seine Unvorhersehbarkeit garantiert, und in dieser Rolle fühlt sich der Mastermind sichtlich wohl. Dass er seinen Fans gleichzeitig einen harten Brocken vorsetzt, dessen Dechiffrierung womöglich Wochen dauert, spielt da keine Rolle. Denn am Ende ist "Now That I Have Your Attention" höhere Kunst - und vielleicht auch gleichzeitig der beste Silberling im SECONDS BEFORE LANDING-Katalog!

Anspieltipps: 4 A.M., Can I See You Now, In The Name Of