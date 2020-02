Deutliche Weiterentwicklung!

Es ist jetzt gerade einmal ein gutes Jahr her, als sich die Wege von SECRET RULE und mir das erste mal kreuzten und ich deren viertes Album "The 7 Endless" reviewen durfte, was ihr hier nachlesen könnt. Mit "Against" gibt es jetzt bereits den Nachfolger zu begutachten.



Im Vergleich zum Vorgänger hat man auf dem neusten Werk in Sachen Härtegrade hier und da ein Schippchen drauf gelegt, was dem Gesamtsound merklich positiv zu Gute kommt. Gerade auch das Wechselspiel zwischen den Growls von Gitarrist Andy Menario und Sängerin Angela Di Vincenzo wie in 'Shades Of Humanity' oder 'Rise Again' weiß zu gefallen. Auch werden auf "Against" elektronischen Spielereien noch ein bisschen mehr Freiraum eingeräumt als zuvor, besonders gelungen bei 'Going Nowhere'.



Die Italiener haben sich gegenüber dem letzten Output deutlich weiterentwickelt. Auch in Sachen Songwriting ist fast alles im grünen Bereich, sieht man von dem irgendwie uninspiriert klingendem 'Purgatory' aufgrund des übertriebenem repetitiven Chorus ab. Trotz dieses kleinen Ausfalls gefällt mir "Against" gerade wegen der neuen Facetten im Sound insgesamt besser als "The 7 Endless".



Als Appetizer auf die coole Scheibe könnt ihr hier das Video zu 'Shades Of Humanity' anchecken: