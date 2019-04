Gut gemachter Symphonic Metal aus Italien!

Gerade im sogenannten Female Fronted Symphonic Metal Bereich sind die vorderen Plätze fix an Bands wie NIGHTWISH, WITHIN TEMPTATION oder auch DELAIN vergeben. Dahinter tummeln sich unzählig weitere Gruppen, die ihre Sache zwar nicht schlecht machen, aber denen es leider so etwas wie an eigener Identität fehlt, um aus der Masse herauszustechen.



Und eben dies ist auch ein Problem, welches die Italiener SECRET RULE haben. "The 7 Endless" ist da sozusagen bereits der vierte Versuch. Dabei handelt es sich um ein Konzeptalbum, das auf dem Comic "The Sandman" von Neil Gaiman basiert. Handwerklich und kompositorisch kann man der Truppe grundsätzlich nicht viel vorwerfen. Das, was da aus den Boxen kommt, klingt ansprechend und ist auch gut produziert. Angela Di Vincenzo ist zudem eine hervorragende Sängerin, die es versteht gewisse Akzente zu setzen. Der letzte Funke will allerdings bei mir nicht so ganz überspringen. Vielleicht bin ich auch nur verwöhnt!?



Trotzdem möchte ich SECRET RULE attestieren, zu den Bands zu gehören, die das Potential besitzen, sich in einem wohl überlaufenen Genre einen festen Platz in den vorderen Reihen zu sichern. Viel fehlt dazu nicht mehr. "The 7 Endless" ist hierbei ein Schritt in die richtige Richtung.



Anspieltipps: The Endless Hidden Into A Dream, The Awaking