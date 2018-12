Metal-All-Stars? Ganz egal, Hauptsache stark!

Eigentlich schön bescheuert, dass hinter einem Projekt wie SECRET SOCIETY so viele Geheimnisse stecken. Die Band versucht die tatsächlichen Identitäten der Mitwirkenden weitestgehend zu verbergen, was bei der Auswahl der durchweg prominenten Gaststars jedoch kaum möglich ist - denn immerhin singen so illustre Gestalten wie Rick Altzi (MASTERPLAN), Ronny Munroe (Ex-METAL CHURCH) und Paul Sabu auf der aktuellen EP des schwedischen Formats.

Doch das Namedropping ist eigentlich überflüssig, weil die fünf Songs von "The Indduction" auch ohne den vertrauten Background wunderbar funktionieren und sich irgendwo zwischen CAGE, JUDAS PRIEST und DIO einsortieren. Die Melodien sind das große Plus dieser Scheibe, die Darbietung der namhaften Gastakteure das Sahnehäubchen. Das Songwriting ist gerade wegen seiner vielseitigen Ansätze eine Säule, die sich nicht so recht einreißen lässt. Das wuchtige 'Broken Crutch' und das kraftvolle 'Waysted' sind Power-Metal-Granaten vor dem Herren, in 'Monsters' darf sich die HELLOWEEN-Gemeinde nicht zuletzt wegen der vielen mitsingkompatiblen Passagen freuen, epische Kost gibt es indes in 'Broken By Design', und der angenehme Groove in 'Mental Mayhem' dürfte Liebhabern von ARMORED SAINT richtig gut runterlaufen.

Schlussendlich ist "The Induction" nicht nur auf dem Papier ein Who-is-Who des melodischen Heavy Metals, sondern auch in der finalen Ausarbeitung ein Leckerbissen für einschlägige Szene-Gourmets. Und da die Schweden, deren neues Album im Übrigen von Andy LaRocque produziert wurde, sich ausnahmsweise mal nicht von den landestypischen Kitschträgern haben beeinflussen lassen, gibt es am Ende auch noch einen Sympathiebonus. Diese EP schreit geradezu nach einer Verlängerung und ist eines der absoluten Highlights der bald endenden Saison!

Anspieltipps: Waysted, Broken By Design