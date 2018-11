Krach. Unnötig. Punkt!

Es ist ja wirklich fein, wenn die Jungs von SECT PIG so viel Freude dabei erleben, ihren lärmigen Mix aus entartetem, verrohtem Black Metal, Goregrind und ein paar völlig irrelevanten Samples immer mal wieder aufs Neue vorzustellen. Die Band muss aber auch damit leben, dass ihr ausgelutschtes Extremsystem irgendwann mal für ein paar Aufreger sorgen wird, die sich auf die Qualität der jeweiligen Outputs beziehen.

"Crooked Backs" ist mal wieder so ein Fall, den man eigentlich gar nicht näher besprechen muss. Die Band setzt einmal mehr auf einen ziemlich hektischen Wechsel aus Highspeed-Getrümmer, kranken Gore-Effekten und (hin und wieder) rauem Schwarzmetall, ist sich aber offensichtlich nicht darüber im Klaren, dass das wilde Treiben sich schon nach einem Zehntel der opphnehin schon knappen Spielzeit verbraucht hat. Aber die Band stoppt nicht, sondern nimmt ihren 16-minütigen Titeltrack zum Anlass, die Kritiker noch mehr zu provozieren, noch größeren Schund ins System zu schieben und noch abartigere Sounds zu generieren.

Naja, was soll's, man muss sich das ja nicht antun, darf aber ziemlich stolz auf sich sein, wenn man zumindest eine Runde der neuen SECT PIG-EP durchhalten konnte. Zu mehr ist diese penetrante Lärmbelästigung aber nicht zu gebrauchen. Mag sein, dass viele Konsumenten außergewöhnlicher Tunes solche Scheiben als Kunstgriff in der Welt der Extreme werten wollen. Ich empfehle in diesem Fall aber dennoch eher den Azrtbesuch als den Support für eine Truppe, die handwerklich sicherlich einiges auf dem kasten hat (zumindest kann man davon ausgehen), musikalisch aber so verblendet agiert, dass man irgendwann die Schnauze gestrichen voll hat. Und das ist genau jetzt!