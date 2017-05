Kennen wir schon, haben wir schon, finden wir trotzdem gut!

Was macht man nur mit einer Band, die sich zu beinahe 100 Prozent der Masse im melodischen Modern Metal unterordnet, dabei aber dennoch eine richtig gute Figur abgibt. Abzüge in der B-Note für die mangelnde Kreativität? Ein Tritt in den Hintern, weil oft genug abgekupfert wird? Oder doch einfach ein Lob aussprechen, da die Umssetzung des Stoffes vollends überzeugt?

Beim neuen Album der russischen Newcomer von SECURE steht man irgendwie zwischen den Stühlen. Einerseits erlaubt sich die Band nämlich keine einzige Schwäche und spielt den Stiefel souverän herunter, andererseits gibt es nicht einen Song auf "Awake", von dem man behaupten könnte, er würde völlig neue Ideen mitbringen oder Argumente liefern, die SECURE aus der großen Masse herausheben könnten.

Insofern könnte man sich grundsätzlich kurz fassen, denn zwischen den Zeilen sollte klar sein, wofür diese Truppe steht: feine Breakdowns, starke Melodien, dicke Grooves und ein überaus dynamisches Auftreten. Auch der Wechsel zwischen aggressiveren Shouts und melodischem Clean-Gesang ist prima ausgewogen und auf einem völlig professionellen Niveau angesiedelt. Nein, Gründe zum Meckern gibt es eigentlich nicht. Die vollständige Zufriedenheit will sich vielleicht nur deshalb nicht einstellen, weil sich SECURE völlig gegen Innovationen sträubt. Aber vielleicht ist das ja auch erlaubt, wenn man so selbstbewusst und überzeugend auftritt wie diese jungen Russen - entscheidet selbst! Unterm Strich ist "Awake" nämlich ein richtig gutes Album.

Anspieltipps: Surroundead, Lost In The Routine Of Our Days, Dead Point