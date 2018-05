Emo-Attacke mit Metalcore-Background. Oder die russische Attacke auf den Westen...

Ob sich eine russische Band wohl geehrt fühlt, wenn man ihr nachsagt, dass sie durch und durch amerikanisch klingt. Nun, es hängt sicherlich vom eigenen Anspruch ab, wie man mit einem solchen Statement umgeht, allerdings dürften die Herrschaften von SECURE durchaus zufrieden sein, sich mit ihrer neuen EP dem westlichen Markt angenähert zu haben - denn trotz einer derzeit aufstrebenden Szene in der eigenen Hauptstadt spielt die Musik im wahrsten Sinne des Wortes an anderer Stelle. Und dort dürfte "Chasing Rainbows" in Kürze auch andocken!



Die Band präsentiert auf ihrer neuen Platte sechs ausgefeilte Core-Tracks mit starken Melodien, klarer Emo-Schlagseite und vereinzelten Indie-Sequenzen, bei denen die Priorität letztendlich aber ganz klar bei den flüssig vorgetragenen Hooklines liegt. SECURE orientiert sich dabei an Acts wie ATREYU und STORY OF THE YEAR und kann durchaus mit den Vorreitern der Bewegung mithalten, weil die Performance eine Menge Leidenschaft ausstrahlt und die Refrains perfekt sitzen. Was natürlich fehlt, ist die markante eigene Note, die SECURE aber locker überspielt, indem die Band einfach über die Intensität der Melodien und schlussendlich auch über die Energie ihrer Darbietung kommt. Wer melodischen Core-Sound mag, kommt daher auch nicht um den Lauschangriff herum und investiert bestenfalls in diese talentierte Truppe. Selten hat eine Band aus dem östlichen Sektor so authentisch mit westlichen Sounds gearbeitet wie diese Jungs hier - und das macht SECURE auf eine gewisse Art auch sehr sympathisch. Mehr davon, schnell!



Anspieltipps: Marrionette, Hights, Your 'Friends'. Your Heart. Yourself.