The Blackbird And The Dying Sun

Alternative Rock mit Stil

Vielleicht sind sie noch nicht ganz oben angelangt, aber es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis die Jungs von SEEDS OF MARY auch den Mainstream knacken werden. Ihr stimmungsvoller Alternative Rock grenzt sich nämlich auch auf "The Blackbird And The Dying Sun" angenehm von den vielen programmierten Modern-Rock-Releases der letzten Monate ab und nimmt sich nicht jene One-Hit-Wonder zum Vorbild, die ihre Sounds immer noch als puristischen Heavy Rock verkaufen wollen, obschon sie eigentlich längst das Radio erobert haben - und das bewusst.

Man könnte nun konkreter werden und sagen, dass in diesen Franzosen mehr ALICE IN CHAINS steckt, als NICKELBACK und Co. jemals für sich beanspruchen dürfen, und damit ist eigentlich auch schon der Kern getroffen, denn SEEDS OF MARY agiert glaubwürdig emotional, gerne auch mal etwas experimentell und setzt in den zwölf Stücken eine Dynamik auf, die vor allem in der zweiten Albumhälfte zu wiederholtem Staunen führt. Wiegen Nummern wie 'Here Comes The Night' und 'What Have We Done' den Hörer noch in Sicherheit, dass SEEDS OF MARY den bekannten Kurs beibehalten wird, setzt die Band im weiteren Verlauf durchaus auch auf den Faktor Risikobereitschaft und entfernt sich auf eine sehr angenehme Weise immer stärker vom alltäglichen Konsens. Atmosphäre wird von Song zu Song größer geschrieben, Dramaturgie wird ein entscheidender Punkt, und dass nebenbei auch immer wieder ein paar feine Hooklines versteckt werden, macht Kompositionen wie 'Oceanic Feeling' und 'Back To The Woods' noch sympathischer.

Man spricht so oft von Reife und dem dazugehörigen Prozess, und doch ist er bei weitem nicht immer so gut nachzuvollziehen wie bei dieser talentierten Combo aus Frankreich. SEEDS OF MARY ist mit "The Blackbird And The Dying Sun" das bis dato beste Album geglückt - und gleichzeitig eines der spannendsten im gesamten Alternative-Jahr 2017!

Anspieltipps: Oceanic Feeling, The Blackbird, The Dying Sun