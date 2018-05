Erste Single, erstes Chaos!

Während die Band noch mit Nachdruck an ihrem Debütalbum arbeitet, haut sie schon mal eine Vorab-Single heraus, um den Stellenwert des neuen Materials abzuchecken. Und geht man von 'I Am The Devil', dem einzigen Track auf diesem Release aus und nimmt den Track als Maßstab, darf man THE PRODIGY-Anhängern auf jeden Fall empfehlen, die Band auf die Liste zu schreiben. Zwar geht SEETHING AKIRA nicht ganz so wahnsinnig ans Werk wie die britische Legende, und überdies ist auch der elektronische Teil des Songs nicht so stark ausgeprägt - aber die Marschrichtung ist klar und schlägt genau in jene Kerbe, die Liam Howlett und seine Mannen damals im Zuge ihrer musikalischen Revolution geritzt hatten. Dass deren Produzent Jim Davies auch bei 'I Am The Devil' an den Reglern saß, ist sicher kein Zufall - und ein weiteres Plus, das die Neugierde auf den hoffentlich bald veröffentlichten vollen Silberling nur weiter bestärkt.