Deutschrock mal wieder allzu plakativ - warum eigentlich?

Bei so viel Energie mag man sich eigentlich mit Kritik zurückhalten. Doch die Jungs von SEHNSUCHT machen es einem nicht gerade leicht, "Schicksalsreise" aus der rosaroten Brille zu betrachten; denn wie so oft in der Deutschrock-Szene sind es die plakativen Texte und ihre letztendliche Darbietung, über die man allzu schnell stolpert. Denn abgesehen davon, dass SEHNSUCHT mit aller Macht alle Klischees bedienen möchte, ist das Thema Gesangsmelodien auch noch eines, an dem die Band wird arbeiten müssen - zumindest wenn es mit dem Durchbruch auf breiter Ebene klappen soll.



Nimmt man nämlich vermeintlich nachdenkliche Stücke wie 'Bist du stirbst' und 'Wo geht die Reise hin', muss man schon ein wenig schmunzeln; so viel Pathos in so kurzer Zeit ist für so manchen schweren Jungen sicherlich nur schwer zu ertragen. Und wenn die Band an andere Stelle fordert 'Kellner bitte noch 'n Bier' und 'Glücklich sein' ist der Kontrast so stark, dass man Probleme bekommt, der Band ihre Textinhalte auch abzukaufen.



Erstaunlicherweise sind die meisten musikalischen Gehversuche allerdings wirklich gut und überzeugend. 'Immer noch Hier' und 'Herz & Verstand' reflektieren die Punkwurzeln der Band, 'Ich breche aus' und 'Schicksal' gehen ordentlich ab, und die drei Bonustracks am Ende der Platte zeugen davon, dass SEHNSUCHT auch in der Vergangenheit schon anständig herumgerotzt hat.



Doch diese Eindrücke können am Ende auch nicht all das kaschieren, was SEHNSUCHT zuvor schon in den Sand gesetzt hat; tiefgründige Texte sind sicherlich was anderes als die ständige Kritik an der Gesellschaft oder die x-te Darstellung des Einzelkämpferdaseins. Und an den Reimschemata kann man sich auch immer wieder stoßen. Insofern ist der Jubel zu "Schicksalsreise" auch eher verhalten; bei SEHNSUCHT ist noch einiges auszubessern - auch wenn einige Ansätze schon richtig ordentlich sind.



Anspieltipps: Immer noch hier, Herz & Verstand