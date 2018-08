Überhaupt nicht eigenständig, aber irgendwie doch gut

Vielleicht ist es nicht zwingend die musikalische Erleuchtung, nach der SENSES FAIL auf der neuen Platte strebt, aber zumindest liefert die Truppe auch diesmal wwieder eine ziemlich souveräne Performance im Spannungsfeld aus gedämpftem Post-Hardcore, Emo und Mainstream-verdächtigen Pop-Punk-Melodien.



Die Nummern von "If There Is Light, It Will Find You" sind durchweg eingängig, die Hooklines greifen schon im ersten Durchgang, und bei der Darbietung ist das erfahrene Ensemble auch schwer angreifbar, auch wenn die Vocals manchmal schon ein bisschen cheesy klingen. Was vielleicht fehlt, sind die notwendigen Alleinstellungsmerkmale, denn unterm Strich ist auch die neue Scheibe erst einmal eine unter vielen, die mit Easy-Listening-Segmenten eher der Masse folgt, statt sich irgendwie abheben zu wollen. Doch die Punkte macht SENSES FAIL respektive "If There Is Light, It Will Find You" mit einer weitestgehend kitschfreien Performance, die sich wenigstens so stark von den gängigen Releases distanziert, dass kleine Aspekte eine große Wirkung entfalten und die Identifikation mit der Band irgendwann auch bestehen bleibt. Und das ist es dann auch!



Diese zwölf Songs sind weit entfernt von jedweder Genre-Revolution, sondern summa summarum eine gute Zusammenfassung des aktuellen Standes in der Pop-Punk/Emo-Szene. "If There Is Light, It Will Find You" tut niemandem weh, ist auch nicht eigenständig, letzten Endes aber dennoch überzeugend, weil die Umsetzung passt. Wer diesen Sound mag, macht also auch diesmal nichts falsch mit SENSES FAIL.



Anspieltipps: Ancient Gods, Stay What You Are