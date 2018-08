Schwedentod für Profis

Absolut typischer Elchtod aus der schwedischen Hauptstadt - mehr muss man zur neuen EP von SENTIENT HORROR eigentlich gar nicht sagen. Die Nordmänner prügeln ziemlich ungestüm voran, mesen sich sowohl mit den rabiateren als auch mit den melodischen Acts aus der Vergangenheit des Heimatstaates und haben sich auch bei der Wahl des inzwischen anscheinend wieder obligatorischen Coversongs nicht vergriffen. EDGE OF SANITYs 'Darkday' neu zu interpretieren ist die eine Sache; dem Song aber gleich noch ein geschmeidiges Intro zu verpassen und ihm somit einen wertigen Bonus zu verschaffen die andere.



Doch Fremdeinspielungen sind auf "The Crypts Below" nicht das zentrale Thema. Vielmehr glänzt die Band mit vier eigenen Prüglern, die zumeist im höchsten Tempo voranschreiten, sich aber immer wieder Räume für kurze Solopassagen und starke Melodien erkämpfen. man könnte fast sagen, SENTIENT HORROR würde ein "Best Of" des Schwedendeath zusammenstellen oder zumindest alle wichtigen Inhalte, die die Szene jemals ausgemacht haben, auf "The Crypts Below" kompakt bündeln und sie mit der entsprechenden Leidenschaft in einen saucoolen Blast verwandeln.



Lange Reden braucht es daher nicht, einen kurzen Sinn hat man nämlich schnell zusammengefasst: SENTIENT HORROR ist die neue S-Klasse im Elchtod-Geschäft, und ihre neue EP eine Pflichtveranstaltung für all diejenigen, die am liebsten zu den ruppigen Death-Metal-Sounds der blaugelben Flagge bangen!



Anspieltipps: Hell Marked, Enter Crypts Below