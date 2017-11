Starker Old-School-Sound, mäßiger Gesang

Verdammt coole Old-School-Riffs - das ist der erste und auch bleibende Eindruck, den die neue Scheibe von SEPULCHRAL WHORE hinterlässt. Die Brasilianer haben den schwarzen Part der 80er Death-Metal-Bewegung offenbar mit der Muttermilch aufgesogen, sicherlich auch heimische Bands wie SARCOFAGO und SEPULTURA (die ersten beiden Platten) immer mal wieder aufgelegt, sich aber auch mit den Releases von POSSESSED und DARK ANGEL auseinandergesetzt, um den musikalischen Kurs abzustecken. Und eben das spiegelt sich in den Gitarrensounds von "Everlasting Morbid Delights" durchgängig wieder.

Warum also nicht direkt in ganz große Begeisterung verfallen? Nun, der Punkt ist einfach, dass SEPULCHRAL WHORE nicht den besten Frontmann mitbringt. Die Vocals dürften gerne etwas aggressiver sein, es mangelt auch schon mal an der nötigen Leidenschaft, und der beinahe-Sprechgesang ist sicher nicht die Optimallösung. Doch die Südamerikaner lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und ordnen sich souverän in die Spitzenliste derjenigen Combos ihres Kontinents ein, die den Sounds der ganzen amerikanischen 80er-Legende am nächsten kommen. 'Malicious Conflagration' und 'Everlasting Morbid Delights' sind definitiv Highlights des thrashigen, schwarzen Todesbleis und eine Ode an die ganz alte Schule, ebenso wie das punkige 'Horryfying The Weak' und das einfach nur geile 'Necromancing The Weak'.

Und jetzt? Ja, jetzt hoft man irgendwie, dass sich Vokalist Necrospinal künftig noch etwas mehr motivieren und einfach eine bessere Performance aliefern kann. Denn wenn dieses klein Manko auch nocht beseitigt ist, dann dürfen Old-School-Fans zu dieser Band mal richtig steil gehen. Fakt!

Anspieltipps: Necromancing The Weak, Malicious Conflagration