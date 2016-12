Vor lauter Pop kein Rock'n'Roll mehr.

Diese Italiener setzen nicht zwingend auf Schmonzetten und sind auch keine reine Balladentruppe. Doch angesichts der doch sehr seichten Melodien und der überwiegend gebügelten Performance machen es die Musiker von SERAPHINS der potenziellen Hörerschaft äußerst schwer, sich nicht schleunigst vom Softie-Gemisch auf "Skylines" abzuwenden. Denn auch wenn ein paar Melodien sitzen und die Alternative-Elemente ganz anständig in die Arrangements eingebunden werden: Zu viel Mainstream tut keiner Band wirklich gut!

Und so kommt es, dass die zehn Tracks des neuen Albums spurlos an den Ohren vorbeirauschen und sich die bleibenden Eindrücke kaum filtern lassen. SERAPHINS agiert wie eine Popcombo mit wenig Entschlussfreude und gibt sich mit einem Höchstmaß an Radiotauglichkeit zufrieden, ohne dabei wirklich Ansprüche an den eigenen Sound zu stellen. Das Material hat ein paar Hooklines, es gibt viele ruhige Töne, und für ein paar beschwingte Momente bleibt auch noch Platz und Raum - aber das wirklich große Songmaterial kann man auf diesem Album nicht entdecken. Stattdessen gibt es Reißbrettmaterial von der Stange, ordentlich durchgeföhnt und stylisch verpackt - aber in Wahrheit will man genau das nicht. "Skylines" ist kaum Rock'n'Roll, dafür aber reichlich Pop, und mit dieser Mischung sollte es den Italienern kaum gelingen, Fuß zu fassen. Es sei denn, verwaschene Melodien und belangloses Songwriting sind die neue Erfolgsformel ...