Diese Löwen aus Österreich wollen's wissen!

Die Karriere der österreichischen Sinfoniker SERENITY habe ich bislang nur am Rande verfolgt. Einzelne Songs liefen mir immer wieder mal über den Weg, aber der Schritt ins Gedächtnis, geschweige denn ins CD-Regal, war dem Vierer aus Wörgl bisher nicht vergönnt. Wird sich das mit "Lionheart", dem sechsten Album der Formation, die ihre Aufstellung immer mal wieder auffrischt, nun ändern?

Nun, das Löwenherz schafft es zumindest mal, einen äußerst positiven Eindruck bei mir zu hinterlassen. Die Legierung aus SONATA ARCTICA-Geschmeidigkeit und KAMELOT-Epik sollte mir schon auf dem Papier extrem munden, dazu noch das ansprechende Cover und die textliche Positionierung auf den Schlachtfeldern der Geschichte, das alles läuft mir runter wie Öl.

Und so habe ich dann auch meine Freude. An dem Titelsong beispielsweise, der mit tollem Refrain und tollerem Outro daher kommt. An der grandiosen Geschwindigkeitsattacke 'Rising High' oder auch an der schönen Ballade 'Heaven', die sich vor allem durch den warmen Gesang von Georg Neuhauser und seiner Duettpartnerin Katja Moslehner auszeichnet. Als besonderer Anspielltipp ist noch 'Eternal Victory' zu empfehlen, der Epos und Melodie erstklassig verwebt.

Viele Momente verbergen sich noch in den ersten Durchläufen, es fällt beim Nebenbeihören kaum auf, dass sich in fast jedem der auf "Lionheart" versammelten Songs irgendein Kniff verbirgt, der aus einem normalen Melodic-Metal-Stück etwas Größeres schafft. Da ist es mal eine eingefügte Streicherpassage, die erst bei konzentriertem Lauschen wirklich zündet, mal ist es ein ausgedehntes Gitarrensolo mit gleichem Effekt. Generell ist Gitarrero Christian Hermsdörfer (BEYOND THE BLACK, ex-VISION OF ATLANTIS) ein feines Händchen zu bescheinigen, in den richtigen Momenten erbarmungslos zu rocken und im nächsten Moment der Symphonik den Vortritt zu lassen. Nur so funktioniert diese Musik.

Ja, SERENITY wird mir mit "Lionheart" nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Die Tiroler überzeugen mit märchenhaften Melodien und ausreichend Power im Verstärker. Ein wenigs mehr Eigenständigkeit würde der Band gut zu Gesicht stehen, ist auf den ausgetretenen Genrepfaden aber auch nur schwierig zu finden. Wer allerdings mit den genannten Gruppen Spaß hat, wird es definitiv auch mit SERENITY haben. Hübsches Ding!