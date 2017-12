Doom und seine dreckige Fratze!

Bereits vor zwei Jahren wurde SERPENTRANCE erstmals mit dem Material von "The Besieged Sanctum" vorstellig - oder zumindest mit Teilen davon. Das Demo wurde seinerzeit als Tape veröffentlicht und war in kürzester Zeit ausverkauft. Bevor die Herrschaften nun zu weiteren Taten schreiten werden - inzwischen hat man einen Plattendeal unter Dach und Fach gebracht - blickt man daher noch einmal zurück und bringt eine neue Version in den populäreren Formaten heraus. Angereichert mit dem klanglichen Ausreißer 'The Funeral Mass Of The Abhorrent' ist die Platte nun auf Vinyl und CD erhältlich. Aber eigentlich noch wichtiger: Sie ist überhaupt wieder erhältlich.

Wer also einen Blick in die anständigen Kritiken zur radikalen und gemeinen Doom/Death-Walze geworfen und anschließend festgestellt hat, dass der Stoff aus dem Jahr 2015 nicht mehr erhältlich ist: Hier ist nun die zweite Chance. Und man sollte sie auf alle Fälle ergreifen, wenn man sich als eingeschworener Jünger nicht von unberechenbaren Wendungen aus der Ruhe bringen lässt und es soundtechnisch nicht dreckig genug sein kann. Denn das ist SERPENTRANCE auf alle Fälle: fies, mies, hinterhältig und extrem schmutzig. Nummern wie 'Sin' und 'Among The Timeless Tombs' bringen den Tieftöner derweil an seine Grenzen und beetonen noch einmal die Kompromisslosigkeit, mit der die Band bei der Sache ist. Hier wird durchgezogen, entweder in grenzenlos brachialer Zeitlupe oder eben auch mal im unverhofften Uptempo, das der Bonustrack mitbringt.

Doch egal wo SERPENTRANCE den Hammer schwingt: Dort wo er aufschlägt, wächst kein Gras mehr. Und merke: Auch ein Zeitlupenschlag kann verheerende Wirkung haben. Man höre nur mal in diese fünf Songs rein...

Anspieltipps: Sin, The Funeral Mass Of The Abhorrent