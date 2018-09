Die totale puristische Verwüstung

Der letzten Track des neuen SERUM DREG-Albums beschreibt ziemlich konkret, was dieses Kollektiv auf ihrem ersten Album anbieten mächte: 'Blasphemic Black Death Noise'. Das Duo aus Portland, Oregon beginnt sein neues Album mit einem fast schon rituell anmutenden, hypnotischen Intro, bevor dann der Orkan losbricht und Verfechter des puren, primitiven Black Metals der zweiten Generation sofort in ihren Bann ziehen dürfte.



"Lustful Vengeance" ist die totale Verwüstung, ein Highspeed-Abenteuer mit Garagensound und zuletzt mitunter das aggressivste Getrümmer, das der Sektor im Grenzbereich zwischen Todesblei und Black Metal derzeit zu bieten hat. Unwiderruflich fühlt man sich an die ersten MAYHEM-Gehversuche erinnert, und tatsächlich ist SERUM DREG auch qualitativ gar nicht so weit weg von den Sternstunden, die man zunächst auf "Deathcrush" und später schließlich auf "De Mysteriis Dom Sathanas" festgehalten hat - wenngleich man gelegentlich sogar das Gefühl bekommt, die Amerikaner wären noch eine Spur destruktiver unterwegs. Aber das macht die Sache eigentlich nur noch interessanter.



Zumindest hat SERUM DREG schon mal eine erste, sehr intensive Marke gesetzt, von der sich Puristen sofort angezogen fühlen dürften. "Lustful Vengeance" ist eine umfassende Zitatensammlung aus den Anfängen des nordischen Black Metals - dargeboten von einem bis dato völlig unbekannten Duo, dass die radikalen Entwicklungen in der Black-Metal-Szene aus der Ferne beobachtet und schließlich gekonnt verwertet hat.



Anspieltipps: Blasphemic Black Death Noise, Holy Disease