Ganz pure Musik von drei völlig musikbesessen Gören!

Nun komme ich endlich dazu, hier eine Herzensangelegenheit zu erledigen und euch dieses junge Mädels-Trio aus Zagreb vorzustellen. Dies ist gleichbedeutend mit einem herzigen Plädoyer dafür, wie sehr es sich lohnt, auch mal tief in den musikalischen Untergrund einer bestimmten Region zu schnüffeln. Man mag sich gar nicht vorstellen, was es da alles gibt! Für kroatische Musik habe ich eine gute Quelle, und die hat mit SEVEN MOULDY FIGS (7MF) zielsicher meinen Geschmacksnerv getroffen. Doch was ist daran so faszinierend?



Voller Begeisterung habe ich natürlich auch versucht, diese Musik anderen Kennern schmackhaft zu machen und alle hören hier etwas, was eine Erklärung für meinen Enthusiasmus sein könnte: Auf eine ganz verquere Art erinnert SEVEN MOULDY FIGS nämlich an die jungen MAYFAIR, und dies ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Gitarristin Lucija ginge für mich in der Tat als die geistige Tochter von MAYFAIR-Réné durch. Und im persönlichen Gespräch mit der Musikerin bestätigt sich dies auch, als sie mir erzählte, wie sie Gitarre gelernt hat. Nämlich wie unser geschätzer Réné völlig autodidaktisch. Dies erklärt wohl auch ihren völlig außergewöhnlichen Spiel-Stil, jenseits allem was man sonst allerseits so hört. Sie spielt eigentlich konstant Melodien, oft leicht orientalisch angehaucht und dennoch kreiert sie damit einen eigenen Rhythmus. Und ihre beiden Mitstreiterinnen (Laura & Laura) spielen da auf faszinierende Weise immer das Richtige dazu. Ich kann seit mehr als einem Jahr einfach nicht aufhören, da gebannt zuzuhören, das ist so dermaßen gut und klingt so spontan, das es fast nicht wahr sein kann. Die drei scheinen ein Herz und eine Seele zu sein und sich in Tönen zu verständigen. Doch ich bin schon mitten in der Analyse, habe aber noch gar nicht erzählt, was die Mädels eigentlich für eine Musik spielen. Ähem...ich weiß es nicht!



Das ist genauso einzigartig und schräg wie anno dazumal Mitte der 90er, als das erste Mal "...Behind" oder "Die Flucht" lief. Und dabei ist es auch noch der ehrlichste, unverfälschteste Ansatz, Musik zu spielen. Keine Effekte, kein Schnickschnack, einfach Verstärker und Mikro an und los geht es, ohne Scham, ohne Skrupel, ohne Bremse aber mit voller Überzeugung. "Mia san mia" auf Kroatisch und der Rest ist uns egal, scheint das Motto zu sein. Lucijas Gesang ist laut und manchmal schrill, aber mit großer Ausdruckskraft, aber auch hier fällt mir kein Vergleich ein. Man könnte sie eventuell in die JEX THOTH/DEVIL'S BLOOD/BLOOD CEREMONY-Ecke stecken. Aber die Musik hat nicht einen Hauch von Esoterik und Okkult-Einschlag, genauso wenig wie konventionelle Strophen oder Refrains. Doch es ist auch keine intellektuelle Kunstschau wie bei BENT KNEE. Es ist einfach nur ganz pure Musik von drei völlig musikbesessen Gören, die einfach IHR Ding machen und sich dabei in einen Rausch spielen.



Mein Einstieg war 'Fractals', doch jeder Hörer wird bei jedem Song sofort wissen, ob es ihm taugt oder nicht. Wer unsicher ist, soll einfach mal auf die Bass-Linien hören, z.B. bei 'Requiem'. Es ist sicher keine Technik-Show á la DREAM THEATER, aber einfach brutal musikalisch und für mein Ohr genial. Oder 'Quicksand'. das ist so "MAYFAIR" (obwohl es nicht so klingt), dass ich's auch nach 50 Spins nicht glauben kann, dass die Bands sich nicht kennen. Aber vielleicht träume ich ja auch.



SEVEN MOULDY FIGS hat keinen Plattenvertrag und spielt auch nur sehr sporadisch außerhalb Kroatiens. Wenn ich mir ansehe, wie viele langweilige, genretreue Band da jeden Monat Platten rausbringen und mit ihren ollen Klängen Menschen erreichen, fände ich es jammerschade, wenn 7MF nicht auch mal eine Chance bekommen würde. Der Markt für die Musik von drei starken Frauen ist garantiert da! Bitte, bitte, bitte gönnt ihnen mal einen Lauscher auf Bandcamp und falls ihr die CD wollt, besteht sogar die Chance, dass die Band sie euch persönlich vorbeibringt. Fragt sie doch mal (hihi...)!