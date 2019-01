All I See Is War

Erschreckend langweiliger Langdreher einer einst so wichtigen Alternative-Combo.

Offenbar haben die Musiker von SEVENDUST noch nicht erkannt, dass der eigene Zenit längst überschritten ist. Die einstigen Senkrechtstarter sind schon lange nur noch ein Schatten ihrer selbst, wenn es um das kreative Dasein und die grundlegende Haltung zur persönlichen Weiterentwicklung geht. Das war auf keinem Album so deutlich wie auf "All I See Is War". Frontmann Lajon Witherspoon spult nur noch das Standardprogramm ab, hat aber auch keine anderen Optionen, weil sein Backing-Team ihm keine brauchbaren Steilvorlagen mehr zuspielt. Stattdessen hat sich die Truppe einzig und allein darauf versteift, mit durchweg mainstreamtauglichen Easy-Listening-Komponenten die Rente zu sichern, hier und dort vielleicht auch mal ein paar Gefühlsausbrüche zu positionieren, das Risiko im Endeffekt aber möglichst gering zu halten - schließlich sind die Jungs in den Staaten platinverwöhnt - und diesen Status bewahrt man am besten mit radiotauglichem Material.



Doch letzten Endes ist genau dieser Umstand der Dolchstoß, dem die Band selbst zum Opfer fällt. "All I See Is War" wärmt ein paar bekannten Kamellen aus der eigenen Diskografie wieder auf, ist strukturell absolut programmiert und nicht spannender als die letzten völlig kommerzialisierten NICKELBACK-Releases, deren Zielgruppe sich vom gestandenen Rocker mittlerweile zur musikliebenden Hausfrau verändert hat. Nicht anders gestaltet sich das Ganze nun bei SEVENDUST; keine inspirativen Momente, keine aufregenden Riffs, nicht einmal ein paar dynamische Ausbrüche, mit denen sich das fast schon lethargische Irgendwas aus der Fassung bringen ließe. Es ist schon wirklich traurig.

Und deshalb muss man auch aus Respekt vor den großen Erfolgen, die diese Band in ihrer langen Geschichte feiern durfte, keinen Halt vor verschärfter Kritik machen. "All I See Is War" ist ein erschreckend langweiliges Album geworden, dessen permanente Massentrimmung mit jeder weiteren Minute mehr nervt. Die Glaubwürdigkeit ist mit einem Schlag verloren und auch wenn sich die Misere in vielen kleinen Schritten angebahnt hatte, ist man doch verdutzt, wie lahm die Band heuer unterwegs ist. Das ist gerade mal Durchschnitt, mehr aber sicher nicht!