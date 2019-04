Einige Schönheitsfehler versauen noch längst nicht das rabiate Gesamtergebnis.

Keine Überraschungen, keine Kompromisse und darüber hinaus ein paar deftige Schellen: SEWER TRENCH hat einen klar definierten Plan, und der verspricht zumindest auf dem aktuellen Release einen steten Wechsel aus crustigem Midtempo-Geprügel und raubeinigen Grind-Abfahrten, der im Großen und Ganzen ziemlich vertraut erscheint, musikalisch aber dennoch so viel Energie aufnimmt, dass man sich mittelfristig wieder von den konventionellen Methoden der Band mitreißen lässt.

Dass die Songs nach der Hälfte der Spielzeit eine gewisse Vorhersehbarkeit mitbringen, ist zwar nicht sonderlich erquickend, weil sich irgendwann ein Schema ableiten lässt, in dem sich die Musiker sattelfest, aber doch ein wenig steif bewegen und welches nach einigen Durchgängen dann auch zu viel Luft raus nimmt, als dass man "Optimism" mit größter Euphorie würde feiern wollen.

Nichtsdestotrotz verteilt SEWER TRENCH eine gehörige Prügelstrafe und präsentiert sich in der Performance weitestgehend souverän. Die Uptempo-Passagen sind zwar noch ein wenig chaotisch, gleichzeitig aber derart impulsiv, dass man über so manche kleine Unzulänglichkeit in den Arrangements hinwegsehen kann. Und das ist dann auch ein Dauerthema: Nichts ist perfekt, aber irgendwie kann man dieses Album auch nicht allzu sehr abstrafen, weil es einem so richtig fein und zielstrebig in den Hintern tritt. Es gibt sicherlich bessere Crust-Geschichten als "Optimism" - aber das heißt keinesfalls, dass man der Platte keine Chance geben sollte. Im Gegenteil: Trotz kreativem Engpass kickt das Teil massiv und verdient daher auch die entsprechende Aufmerksamkeit. Selbst wenn einige Defizite dagegensprechen...

Anspieltipps: Rita?, Empty As A Church