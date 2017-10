Der neue Höhepunkt in der SHADE EMPIRE-Laufbahn

Als etwas schrägere Variante der jüngeren DIMMU BORGIR-Releases konnte SHADE EMPIRE schon häufiger auf sich aufmerksam machen. Nicht zuletzt mit "Omega Arcane" gelang es den Finnen, auf nahezu epischer Distanz Pomp und Wahnsinn zu vereinen und zwischen der Black-Metal-Basis und so mancher stilfremder Idee eine eigene Nische zu ergattern.



Drei Jahre später ist bei den Musikern aus Kuopio immer noch höchste Alarmbereitschaft angesagt, sobald der kreative Prozess vollzogen ist. Erneut donnern symphonische Elemente über den finsteren, melodischen Sound, während ein paar Saxophon-Einlagen dem ganzen einen sehr bizarren Stempel aufdrücken, der entfernt an die Meilensteine aus dem SOLEFALD-Katalog erinnern. Brutalität und Aggressivität bleiben derweil stete Begleiter, die sich auch von den außergewöhnlichen, progressiven Arrangements nicht aus der Bahn schmeißen lassen und als Gegenpol zu den bunten Spielereien wunderbar funktionieren. In allen sieben Tracks regiert der kreative und gleichzeitig innovative Ausnahmezustand, da die Finnen jede kleine Nuance nutzen, um sich experimentell auszutoben und Wahnsinn und Genie zu einer Einheit zusammenzuschweißen, ohne dabei die Grenzen der berücksichtigten Genres zwingend verlassen zu müssen. "Poetry Of The Ill-Minded" bleibt in sich stimmig und linear, und das ist vielleicht sogar die größte Errungenschaft, die das neue Werk für sich beanspruchen kann.



Am Ende hat SHADE EMPIRE sich selbst und ihr letztes Album noch einmal deutlich übertroffen. "Poetry Of The Ill-Minded" ist das Album in der Bandgeschichte, mit dem größten Wiedererkennungswert und der schärfsten Signatur - Ziel ereicht!



Anspieltipps: Wandrer, Thy Scent