Spannende Arrangements, gewagtes Songwriting

Diese junge Truppe hat Talent, aber sie weiß manchmal noch nicht so recht damit umzugehen. Schon die ersten beiden Alben von SHADOWFLAG genossen in Insiderkreisen einen guten Ruf, konnten den Briten aber nicht den ersehnten Plattendeal einbringen. "The Delusion Machine" kommt nun die schwierige Aufgabe zu, auch außerhalb der Heimat Punkte zu sammeln und sich für höhere Ehren zu empfehlen. Und zumindest vom kreativen Standpunkt her sollten die Argumente in den zehn neuen Stücken diesen Zweck auch erfüllen.

Das Material von "The Delusion Machine" erinnert gelegentlich an die ersten beiden Alben von AGATHODAIMON; ausladende Strukturen sind die Stärke der Briten, die sich nicht bloß von stumpfer Raserei treiben lassen, sondern gerne auch mal mit den Komponenten der Dynamik experimentieren. Viele sphärische Passagen werden in der ersten Albumhälfte verarbeitet, ein wenig Theatralik wird bei SHADOWFLAG auch geschätzt, doch am Ende bleibt die Grundaggression des Black Metals unangetastet und schlägt immer dann zu, wenn die Band sich in ihren dezent progressiven Strukturen zu verrennen droht. Glücklicherweise entgleitet den Musikern ihre experimentelle Haltung erst in den letzten beiden Songs, obschon SHADOWFLAG diesbezüglich einen ständigen Drahtseilakt vollführt, den die Band gerade in langsameren Stücken wie 'Skyscraper' und 'How To Achieve Smallness With Great Things' noch souverän meistert. Doch 'Singularity 45' und der schlicht'-' betitelte Schlussakkord übertreiben es dann doch und klingen mit ihrem maschinellen Sound ein wenig befremdlich.

Aber auch das darf man nicht überbewerten, denn bis zu diesem Zeitpunkt haben die Herren aus dem Vereinigten Königreich durchweg spannendes Material geboten und sich so weit von den üblichen Konventionen entfernt, dass Eigenständigkeit als wichtiges Gut erhalten bleibt. SHADOWFLAG wird man im Auge behalten müssen, nicht zuletzt wegen eines weitestgehend starken Albums wie "The Delusion Machine".

Anspieltipps: Kingdom Of Zero, The Brutality