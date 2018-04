Epischer Metal, der noch viele Hürden nehmen muss

Eigentlich schien die Sache schon beschlossen, denn die ersten Höreindrücke des neuen SHADOWPATH-Albums waren alles andere als euphorisierend. Das schweizerische Symphonic-Metal-Quintett liefert auf "Rumours Of A Coming Dawn" nämlich weitestgehend typische Standards, die von Frontdame Gisselle Rousseau dann auch noch mit eintönigem Gesang bedacht werden. Ach ja, ein paar Grunts gibt es dann auch hier und dort noch - undd das soll es dann gewesen sein?

Nun, tatsächlich startet die Band relativ unglücklich in ihren neuen Release und stellt die vermeintlich schwächsten Songs gleich an den Anfang. 'Chaos Equation' eröffnet nach dem längeren Intro noch verhalten, 'Seed Of Hope' und der ziemlich langatmige Longtrack 'The Impossible Chain' wiederum verlieren sich in ausladenden Arrangements und verlassen sich auf vereinzelte Hooklines, die aber ebenfalls einen arg lähmenden Effekt haben. Ist an dieser Stelle also das letzte Wort schon gesprochen?

Nein, denn überraschenderweise können sich die Helveten noch halbwegs fangen, wenngleich die ganz großen Hits auch in der zweiten Albumhälfte ausbleiben. Doch zumindest hat man mit 'Deny Me' und dem opulenteren 'Beta' noch zwei Nummern am Start, die ein wenig mehr Ausdruckskraft haben und den Ansprüchen von Band und Publikum gleichermaßen genügen dürften. Zumindest ist hier ein Anfang gemacht, bevor "Rumours Of A Coming Dawn" die Pforten schließt.

Dennoch bleiben enorm viele Baustellen offen, an denen SHADOWPATH dringend arbeiten sollte. Der Gesang steht vorne an, bei der Ausarbeitung der Melodien gibt es noch viel Luft nach oben, und das Zusammenspiel aus symphonischen Elementen und tatsächlich metallischer Riffpower wäre auch noch einmal zu überdenken. Ansonsten dürfte der weitere Weg für die junge Truppe äußerst steinig werden.

Anspieltipp: Beta