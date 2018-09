In The Heart Of The Scarlet Wood

Einfach schöner, epischer und mittelalterlicher Folk.

Ich schiebe das gleich vorweg: Elegische Mittelalter-Romantik ist grundsätzlich nicht mein Favorit, die dort positionierten Female-Fronted-Acts haben mich bislang recht oft enttäuscht, und wenn dann auch noch geschunkelt werden soll, bin ich in der Regel raus. Deshalb kann ich mir nur schwer erklären, warum ich mich für die aktuelle Scheibe von SHADYGROVE so begeistern kann. Die italienische Combo bringt nämlich all die Zutaten mit, die ansonsten schon mal gerne für gepflegte Langeweile sorgen - komischerweise auf "In The Heart Of The Scarlet Wood" aber nicht!

Dabei sind die Unterschiede zum klassischen, handelsüblichen Medieval-Folk-Ensemble gar nicht mal so groß. Es wird mit traditionellen Instrumenten gespielt, die meisten Nummern sind beschwingt und melodisch, und an Balladen mangelt es der Scheibe schließlich auch nicht, vor allem im zweiten Abschnitt, der potenziell sogar noch der stärkere ist. Aber irgendwas Packendes ist einfach dabei, angefangen bei der tollen Stimme von Lisy Stefanoni über die feinen Geigen-Arrangements bis hin zu den dezenten, aber auch effizienten Percussions, die einen irgendwann ganz von alleine dazu führen, dass man bei Stücken wie 'Queen of Amber' und dem tollen 'Eve Of Love' mitklatschen möchte.

Wie gesagt: SHADYGROVE macht gar nicht so viel anders, aber die Italiener pumpen eine Menge Leidenschaft und Herzblut in diesen Release, und das ist in allen neun Kompositionen von "In The Heart Of The Scarlet Wood" spürbar. Wer Folk-Sounds allgemein nicht mag, wird sich davon zwar auch nicht mitreißen lassen, doch sollte zumindest eine ganz geringe Affinität zu rein akustischen Klängen bestehen, wird man mit Sicherheit seinen Gefallen an diesem Album finden. Die Aufmerksamkeit, die damit einherginge, haben sich die Damen und Herren von SHADYGROVE auf jeden Fall verdient.

