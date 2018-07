80s-Thrash mit schwarzer Prägung

Die Jahre 1983-85 sind für den Sound von SHAKMA ausschlaggebend, das wird die Band auch auf gar keinen Fall abstreiten können. Geprägt von den ersten Releases der Bay-Area-Heroen und dem finsteren Anstrich, den SLAYER den ersten beiden Scheibletten verpasst hat, haben sich die Norweger vor vier Jahren aufgemacht, den Sound ihrer Helden zu huldigen, ohne ihn dabei zwingend nachahmen zu müssen.

Ähnlich wie beispielsweise MERCILESS ist man allerdings ein wenig radikaler unterwegs als die allseits bekannten Vorreiter. Ein paar Black-Thrash-Einflüsse sind gerade in den nicht ganz so zügigen Kompositionen erkennbar, und würde SHAKMA auf einem vergleichbaren Level agieren, könnte man "House Of Possession" wohl auch als mögliches drittes Album von Araya, Kiong und Co. in Erwägung ziehen - zumindest wenn man den musikalischen Werdegang der Originale in Betracht zieht. Aber Letzteres ist dann auch der springende Punkt: Die Riffs sind nicht immer so aufregend bei den Norwegern, die Songs ähneln sich teilweise recht stark, und wenn "House Of Possession" ins Uptempo verlegt wird, ist ab einem gewissen Punkt einfach die Luft raus, weil SHAKMA die Kompositionen nicht mehr allzu spannend gestaltet.

Fans der alten Schule sollten sich davon aber trotzdem nicht beunruhigen lassen, denn im Grunde genommen ist die neue Scheibe recht ordentlich geworden, muss aber eben mit dem Makel kämpfen, dass sie kaum eigenständig und zudem auch recht einförmig gestaltet wurde. Für eine kurze Abrissparty ist "House Of Possession" daher auch bestens geeignet, für langfristigen Genuss greift man dann aber doch besser zu den angestaubten Vinyls.

Anspieltipps: Blood Ritual, Knife Of The Prowler