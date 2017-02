Elefanten in Norwegen? Gibt's doch gar nicht...

Also, ich fühle nicht, dass der Retro-Boom abebbt. Nicht in der Anzahl der Veröffentlichungen, nicht bei Besucherzahlen auf Konzerten und auch nicht in meinen eigenen Playlists. Auch 2017 dreht sich die neue WOLVESPIRIT ausdauernd und mit Freuden. "Crystals" von SHAMAN ELEPHANT ist veröffentlichungstechnisch aber noch knapp in 2016 anzusiedeln und dreht schon eine Weile lang ein paar Ausnahmerunden von meinem großen Stapel der zu rezensierenden CDs. Nicht zu unrecht.

2016, das bedeutet, SHAMAN ELEPHANT muss unter anderem mit Bands wie WITCHCRAFT, MOTORPSYCHO, BLUES PILLS, WOLF PEOPLE oder den RIVAL SONS um Aufmerksamkeit buhlen. Blickt man auf das Cover, würde man eher die hippieskere, bluespillsigere Variante der altehrwürdigen Spielart erwarten. Doch die Musik zeigt ihre Finger eher in Richtung MOTORPSYCHO oder WOLF PEOPLE, experimentelleren Acts also. Kein Wunder, SHAMAN ELEPHANT kommt nämlich auch aus Norwegen. Die Band kann aber durchaus auch knackig und roh agieren, vor allem der Rhythmus- und Leadgitarren-Sound beim Opener und Titelsong fällt auf. Sehr direkt, sehr klar, sehr prägnant, jawohl, das läuft wunderbar rein.

SHAMAN ELEPHANT ist aber dennoch keine Hook-Band. Es dauert ein wenig, bis man mit den Songs an sich warm wird. Denn der initiale Teaser ist der Sound. Und die länger ausschweifenden Improvisations-Passagen sind stärker als die songwriterische Finesse. Hier werden die Hörer-Klassen dann sicher auch in ihren Meinungen über SHAMAN ELEPHANT auseinander gehen. Dem Mainstream-Bluespillsianer wird das zu viel Gedudel sein. Doch auch der Motorsychotiker könnte hier ein wenig die Avantgarde vermissen, deswegen vermute ich, dass SHAMAN ELEPHANT im Nebel der 70er-Bands verblassen könnten. Ich mag sie aber. ‘Tusco’ und ‘The Jazz’ oder der Zwölfminüter 'Stoned Conceptions' sind Songs mit Stil, toll gespielt, emotional gesungen, mit Geist und Herz durchdacht. Live ist das sicher auch sehr cool. Deswegen hoffe ich, dass der eine oder andere aufmerksam wird auf diesen norwegischen Elefanten, der sicher in Zukunft auch noch zulegen wird.