Die triumphale Rückkehr des finnischen Black Metals!

Das Demo dieser finnischen Black-Metal-Combo wurde kürzlich bereits via Caligari Records vertrieben. Kurz darauf hat sich auch Anthrazit Records bei den jungen Musikern gemeldet und ihnen einen neuen Deal angeboten; dass die Scheibe fast parallel bei zwei verschiedenen Plattenfirmen erscheint, ist daher vielleicht ein bisschen irreführend, liegt sicherlich aber auch daran, dass SHAMAN RITUAL mit den Songs von "Sinister Totem" überzeugen konnte - und das kann man sich bei genauerer Begutachtung des erst im Juni 2017 erstveröffentlichten Materials ziemlich gut vorstellen.



Vor allem Fans von DISSECTION und NECROPHOBIC werden ihre helle Freude an den sechs Stücken haben, wenngleich sich die Suomi-Kapelle zumeist verbietet, in ähnliche Temporegionen vorzustoßen wie die insgesamt minimal aggressiver arbeitenden Schweden. Und dennoch sind die Nummern von "Sinister Totem" extrem finster, strahlen mit ihrer nihilistischen Darstellung eine immense Boshaftigkeit aus und bieten trotz ihrer hymnischen Performance immer wieder Anlaufstellen für radikale, brachiale musikalische Statements. 'Hunt For The Mist' und 'Being' beweisen dabei, wie man eine epische, monumental anmutende Komposition binnen kürzester Zeit auf den Punkt bringen kann, ohne dabei Abstriche in Sachen Atmosphäre machen zu müssen. 'Shroud Of Infinity' wiederum grüßt mit finsterer, hasserfüllter Fratze und zehrt von den gelegentlichen modernen Ansätzen der Finnen, die sich nicht bloß in der wuchtigen Produktion niederschlagen. Und mit Stücken wie 'Inhaling The Trinary Visions' und 'Above None' greift die Band tatsächlich das Vermächtnis eine Jon Nödtveidt an und führt dessen gedankliche Reise schließlich zu neuen Horizonten.



"Sinister Totem" ist ein echter Glücksgriff für das junge Label, genauso wie seine Schöpfer im allgemeinen. SHAMAN RITUAL wächst schon mit diesem eigentlich nur als Demo angedachten Release zu einer neuen Führungskraft im finnischen Black Metal und liefert eines der besten Alben der landeseigenen Genre-Geschichte ab. Als DISSECTION/NECROPHOBIC-Fan muss man hier zwingend und sofort zugreifen!



Anspieltipps: alles