Zerfahrenes Prog-Metal-Debüt.

Der Weg, den Mutli-Instrumentalist Martin Matiasovic zurückgelegt hat bis er nun mit "Echoes Of Eldren Deeds" das Debütalbum seines Projektes SHAPED IN DREAMS veröffentlichen konnte, ist wirklich bemerkenswert. So begann der 1993 in der Slowakei geborene Musiker zuerst mit einer Ausbildung am Horn im Konservatorium in Bratislava, bevor er nach seinem Abschluss dort an die Musikhochschule von Dresden wechselte, um dort sein Studium fortzusetzen. In Dresden angekommen gewann er bald ein Stipendium, mit dem er die Arbeiten an dem hier vorliegenden Album finanzierte, auf dem er seine Liebe zum technisch geprägten Metal auslebt und diese gleichzeitig mit seinem klassischen Musikhintergrund verbindet.

Noch erstaunlicher wird das Ganze, wenn man sich die Liste der durchaus namhaften Gastmusiker anschaut, die Martin trotz seiner doch recht spärlichen Erfahrung in der Metalszene zusammentrommeln konnte. So steuert beispielsweise James Dorton (BLACK CROWN INITIATE) einige Vocals bei, während Bass-Meastro Linus Klausenitzer (OBSCURA, ALKALOID) und Schlagzeuger Marc Dzierzon (OBSCURITY, Ex-ALMANAC) ihren Beitrag zur Rhythmus-Fraktion leisten. Bei dieser Gästeliste dürfte es dann auch niemanden überraschen, dass es Martin durchaus progressive mag und seine Interpretation von melodisch angehauchtem Death Metal durchaus sperrig und modern daherkommt. Los geht es jedoch erst einmal mit dem von einem Piano getragenen Intro 'A Vault Roamed By Memory', bei dem natürlich auch direkt das Horn einen prominenten Platz im Sound zugewiesen bekommt. 'Fire Within' kommt im Anschluss dann weit weniger getragen daher und überzeugt prompt mit ausgetüfteltem Songwriting, halsbrecherischen Gitarren-Riffs und einem insgesamt sehr modernen Prog-Sound, der auch Djent-Fans durchaus ansprechen könnte. Auch hier findet die klassische Instrumentierung und vor allem auch Martins herausragendes Hornspiel einen Platz, was dem Track eine ganz eigene und sehr interessante Note verpasst.

Ebenso überzeugend präsentieren sich auch die weiteren Songs des Erstlings, wobei vor allem 'Mere Illusion' dank seiner sehr eingängigen Hooklines und 'Thrilled For The Brawl' als echte Highlights herausstechen. Ebenso kann das sehr vielseitige und großteils von einer herrlichen Akustikgitarre dominierte 'A Giant To Face' auf ganzer Linie überzeugen. Und trotzdem will insgesamt auf "Echoes Of Eldren Deeds" kein echter Hörgenuss aufkommen, was insbesondere an den vielen instrumentalen Zwischenspielen liegt, welche die gesamte Playlist durchziehen. So gibt es neben der bereits erwähnten Eröffnungsnummer mit '... And Warmth Remained' und 'Time Turned Into Memory' zwei ausschließlich vom Piano domierte Kompositionen zu hören, während 'At The Cavern Of Sleep' als folkiger Ausflug mit der Akustikgitarre daherkommt. 'As Life Awakens' ist schlussendlich eine kurze getragene Ballade, die zwar von Christina Rotondo mit wunderbarem Klargesang veredelt wird, aber auch mehr nach einem kurzen Intermezzo anmutet.

Insgesamt ist der Erstling von SHAPED IN DREAMS damit eigentlich nicht mehr als eine Prog-Metal-EP, die mit jeder Menge Füllmaterial zu einem vollen Silberling aufgeblasen wurde. Zwar kann Mastermind Martin Matiasovic dabei zu keiner Zeit seine kompositorische Klasse abgesprochen werden und nahezu jeder Song weiß für sich genommen mit einigen interessanten Momenten aufzuwarten, doch als Album ist "Echoes Of Eldren Deeds" einfach nicht rund und kommt deswegen auch nicht über gutes Mittelmaß hinaus.