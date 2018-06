Musikalische Seelenreise.

Groß war die Aufregung, als WITHIN TEMPTATION Frontfrau Sharon den Adel in den vergangenen Monaten einen großen Wandel ankündigte und damit die Fans in den Sozialen Netzwerken über mehrere Wochen bangen ließ. Was folgte, war jedoch nicht der Band-Ausstieg. Stattdessen wartete die Sängerin mit "My Indigo", ihrem ersten Solo-Album auf. Um es mit den Worten von Sharon selbst zu sagen: "Nachdem ihr so lange mit WITHIN TEMPTATION headbangend durch den Raum gerannt seid, ist es nun Zeit, es sich mit "My Indigo" und einem Glas Wein auf der Couch gemütlich zu machen."



Besser könnte man den Langspieler nicht beschreiben, denn abgesehen von der glasklaren, atmosphärischen Stimme von Sharon hat ihr Soloprojekt nur wenig mit der Symphonic Metal Band gemeinsam, deren Aushängeschild sie eben ist. Sehr Indie-lastig ruht "My Indigo" auf entspannten Melodie- und ruhigen Klangteppichen, die von pulsierenden Beats einem stetigen Herzschlag gleich vorwärts getrieben werden und aus Titeln wie 'Black Velvet Sun' oder 'Indian Summer' eine Reise in ferne Traumwelten machen. Mit ethnischen und beinahe schamanistischen Untertönen, etwa im Titeltrack 'My Indigo' bekommt der musikalische Exorzismus, mit dem Sharon den Adel ihre eigenen Dämonen austrieb und eine Schaffenskrise überwand, eine ganz besondere Note. Ein Album, welches den Hörer bis zum Kern aufwühlt und ihn dennoch nach der Rückkehr in sich ruhend zurücklässt.