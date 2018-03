Eine rabiate Granate und eine einzigartige Frontdame!

Endlich mal wieder rabiater Hardcore mit einer klaren Message! Und endlich mal wieder eine Frontdame, die den ganzen Emanzenscheiß hinter sich gelassen hat und als Feministin eine Linie fährt, die sich vom ganzen Geheule mächtig distanziert. Lauren Kashan, ihres Zeichens Shouterin und Brüllwürfel bei SHARPTOOTH, nimmt kein Blatt vor den Mund und geht als Aktivistin einen Weg, der nicht selten auch von gehörigen Widerständen geprägt ist. Mit ihrer Band wettert sie gegen das System, die Gesellschaft und jeden noch so kleinen Missstand, bringt aber auch genügend Intellekt mit, um ihre Statements ohne plakative Floskeln verpacken zu können - auch wenn Songtitel wie "Fuck You Donald Trump' erst einmal etwas anderes vermuten lassen.

Als Aushängeschild ihrer Truppe ist Kashan jedenfalls eine Granate, als Sängerin ist sie ein extrem krasses Energiebündel, und als Anführerin hat sie ihre Kollegen so gut im Griff, dass diese ihr die coolsten Ideen um die Ohren schleudern, die Kashan nur noch mit genügend Aggression füllen muss, um eine der heftigsten Hardcore-Abfahrten der letzten Jahre auf den Weg zu jagen. "Clever Girl" ist ein zynischer Wutklumpen, der in allen Tempolagen furchtbar heavy ist und Attacken inszeniert, bei denen Kompromisslosigkeit der wohl größte gemeinsame Nenner ist. Und auch wenn mal eine kleine Hookline beigesteuert wird und Lauren ihre Qualitäten in den melodischen Parts unter Beweis stellen muss, ist diese gewaltige Energie, die in "Clever Girl" steckt, ein ständiger Arschtritt, den man sich in diesem Fall aber gerne abholt.

Diese Band und auch dieses Album sind verdammt stark und im modernen Hardcore-Business vielleicht das nächste ganz große Ding - wenn nicht schon jetzt!

Anspieltipps: Puishing Forward, Clever Girl, Fuck You Donald Trump