The Evolution Of Anger

Eine Band, die erneut besser ist als ihr Feedback!

Für meinen Geschmack ist die Presse schon beim letzten Output von SHATTERED SUN zu hart mit den Texanern ins Gericht gegangen. Es mag zwar außer Frage stehen, dass der melodische Modern-Thrash-Sound zwischen all den Metalcore-Releases nicht sonderlich heraussticht, aber unterm Strich war "Hope Within Hatred" trotzdem ein anständiges Debüt, das sich mit den letzten Alben solcher Acts wie BULLET FOR MY VALENTINE und STORY OF THE YEAR problemlos messen konnte. Entgegen aller vernichtender Kritik hat sich die Band daher auch nicht entmutigen lassen und ist ein zweites Mal ins Studio gepilgert, um ihren Sound weiter zu schärfen. "The Evolution Of Anger" ist ebenfalls kein sonderlich originelles musikalisches Statement, doch wie schon beim Vorgänger gilt: Gute Songs kann man nicht mundtot machen - und SHATTERED SUN auch nicht!

Die zehn neuen Stücke sind noch eine Spur kompakter als das Material des Erstlings und haben im Endeffekt auch die besseren Hooklines. Die Thrash-Metal-Kante wurde mit weiteren modernen Zutaten gepimpt, abr dennoch nicht gen Core geführt, was den positiven Nebeneffekt hat, dass SHATTERED SUN minimal eigenständiger klingt und sich auch nicht mit den üblich-verdächtigen Vergleichen herumplagen muss. "The Evolution Of Anger" verfolgt mehrere Ansätze parallel und kann sowohl rabiat als auch äußerst harmonisch auf den Punkt kommen. Dass die Hooklines zumeist zünden, ist in dieser Sparte auch nicht selbstverständlich und ein weiteres Trademark, mit dem die von TESTAMENT-Shouter Chuck Billy betreute Combo Werbung betreiben kann.

Natürlich kann man die Sache auch engstirniger sehen und ein weiteres mal betonen, dass SHATTERED SUN fremde Zutaten neu verwertet. Aber solange das derart überzeugend geschieht wie auf dem neuen Album der Amis, ist dagegen absolut nichts einzuwenden. Punkt.

Anspieltipps: Declassified, Out For Justice