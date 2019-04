Etwas konventioneller als das Debüt, aber kaum schlechter!

SHED THE SKIN hält es auch auf dem zweiten Release simpel und effizient; die amerikanische Death-Metal-Combo orientiert sich auf "We Of Scorn" allerdings immer stärker an den Vorgaben des skaninavischen Sektors und ist mit seinen derben Walzen und den gelegentlichen Offensiven näher an Acts wie ENTOMBED und DISMEMBER als an den eher technischer veranlagten Kollegen der heimischen Szene. Doch vielleicht ist genau das ja auch das Erfolgsrezept der bereits zuletzt hochgelobten Prügelknaben.



Die zehn neuen Stücke haben allerdings auch nicht jenen unwiderstehlichen Drive, der noch auf "Harrowing Faith" vorzufinden war - das kann man schon vorab klar sagen. "We Of Scorn" versorgt sich stattdessen bevorzugt mit Standards, bemüht handelsübliche Grooves, erzielt im Gegenzug aber auch nicht jedes Fünkchen Aggression lediglich über seine klar dosierten Tempovorstöße. Die Amis wollen ihren neuen Silberling als Selbstläufer positionieren und kommen in Sachen Intensität nicht mehr an den Vorgänger heran, weil dieser Motivationsschub nicht in vollem Umfang gegeben ist. Zwar bieten Tracks wie 'Serpentspawn Upheaval' und das flotte 'Forever' immer noch Death Metal der Extraklasse, aber die flächendeckende Garantie für todesmetallische Genussmomente kann die Band diesmal nicht geben - dafür hat "We Of Scorn" einfach zu viele Passagen, in denen nichts sonderlich Aufregendes geschieht.



Dennoch sollten sich Fans der ersten Platte und Anhänger der genannten Bands auf alle Fälle auch diesmal mit dem Material der Cleveland-Combo beschäftigen. "Harrowing Faith" behält seinen Sonderstatus und ist "We Of Scorn" überlegen - das heißt aber längst noch nicht, dass SHED THE SKIN schlechte Arbeit geleistet hat! Von daher steht auch diesmal die Empfehlung!



Anspieltipps: Tetrarchy Pact, Forever