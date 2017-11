Der dritte Release - zugleich der beste!

Diese Spanier sind arg betriebsam und fest entschlossen, ihr Land auf der Black-Metal-Landkarte endlich auch mal dauerhaft zu etablieren. Und SHEIDIM hat gute Chancen, mit den klassischen Trademarks der Szene ein Statement abzulegen, an das man sich tatsächlich auch mal etwas länger erinnern wird als an die vielen talentierten, aber leider so konditionsschwachen Bands, die der iberische Underground in den letzten Jahren an die Oberfläche geschwemmt hat.



Nach der Debüt-EP "Amidst The Ashes Of Consciousness / In The Light Of The Dying Stars" (2015) und dem Full-Length-Erstling "Shrines Of The Void" (2016) ist "Infamata" nicht nur der dritte Release in Serie, sondern ganz klar auch die Veröffentlichung mit dem bislang hochwertigsten Material.



Man will nicht direkt in Superlative stürzen, doch faktisch hat sich SHEIDIM in allen Belangen noch einmal verbessern können. Die dissonanten Passagen erreichen gerade in den letzten beiden Tracks der neuen EP eine immense Intensität, 'Underneath' wiederum zeigt eine ungestüme, durch und durch aggressive Black-Metal-Combo in einer passionierten Performance, das epische 'A Dying Sun' stellt klar, dass SHEIDIM auch extrem gute hymnische Songs komponieren kann, und wenn man schließlich auf die finstere Grundstimmung des Albums zu sprechen kommt, kann man seine Begeisterung kaum verheimlichen: Hier ist die Band nämlich nicht nur auf nationaler Ebene eine Klasse für sich!



Insofern sollte man keinesfalls betrübt sein, dass sich die Spanier erneut für einen Shortplay-Release entschieden haben, der nach 27 Minuten auch schon wieder ein schnelles Ende findet. "Infamata" vereint nämlich so viel Qualität auf einer EP wie manche Combos in ihrer gesamten Diskografie kaum anhäufen. Grund genug, der dritten Veröffentlichung und überhaupt dem Katalog dieser begabten Truppe mal die verdiente Aufmerksamkeit zu schenken!



Anspieltipps: Wings Of The Reaper, Sister Of Sleep