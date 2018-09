Zu lange gebackener Streuselkuchen.

Was ist nur los mit meinen Ohren für Musik unter dem "Progressive"-Banner? Auch SHELL FROM THE OCEANIC ist so eine Instrumental-Band, die selbst bei konzentriertem Hören an mir vorbeidümpelt. Dabei habe ich Instrumental-Prog vor ein paar Jahren doch noch aufgesogen, zum Beispiel MAYBESHEWILL.



An deren "Fair Youth"-Album erinnert mich "How To Let Go" gar ein wenig, denn die Portugiesen SHELL FROM THE OCEANIC spielen ihren instrumentalen Prog durchaus flott und eher verspielt als ausschweifend. Die jazzige Rhythmus-Sektion setzt filigrane Akzente und vermittelt eine luftige Leichtigkeit, doch die Songs zerfasern dabei auch immer irgendwie.



Mit dem Alter möchte ich wohl von meiner Musik immer mehr eine klare Ansage, eine Richtung, einen roten Faden. Die Musik von SHELL FROM THE OCEANIC zerbröselt aber wie ein zu lang gebackener Streuselkuchen und ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Oder hinten und vorne. Ich höre das zwei Stunden lang, döse weg und merke nicht, dass der Klingklangklöng jede halbe Stunde von vorne anfängt. Nee, da soll sich doch lieber jemands anders durchwursteln.