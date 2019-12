Gekonntes Musizieren oder Trompetenquälerei?

Und noch so ein Schrägie des französischen Atypeek-Labels. Hier muss man seine Ohren ja oft auf außergewöhnliche Klangwelten vorbereiten, was faszinierend, aber auch verstörend sein kann. SHELTER aus Lyon läuft mir aber trotz avantgardistischem Ansatz runter wie Öl. Wir hören querdenkenden Prog, der entfernt an KING CRIMSON erinnert, aber gar nicht so fern von zwei meiner Lieblingsalben agiert: Die wilde Schrägheit lässt mich breit grinsend an ANEKDOTENs Frühwerke, vor allem "Nucleus" denken ('Bermudes'), die jazzigen Mathrock-Parts haben etwas von MOTORPSYCHOS Kollaboration mit Ståle Storløkken ("The Death Defying Unicorn"). Zusammen ist dies ein wilder Ritt einer Band, die mit viel Drive agiert. Eine eigene Note ergibt sich durch den Einsatz einer - oft verfremdeten - Trompete, die für manch Ohr aber auch hart an der Grenze des Ertragbaren sein könnte. Andererseits bringt sie auch sehr viel Gefühl und Stimmung in die Musik. Somit finde ich diese vier Songs in 20 Minuten absolut kurzweilige Musikunterhaltung, die mich konstant zum Zappeln bringt. Überraschung gelungen!