Alles richtig gemacht!

Was Mr. Shepherd hier auf seinem neuen Longplayer fabriziert, ist ehrlicher, abwechslungsreicher Rock, der speziell bei Sonnenschein auf den Landstraßen dieser Republik gehörigen Spaß macht. Peu á peu entwickelt sich "Lay It On Down" zum Sommer-Soundtrack und hält jede Menge toller Songs bereit.



Dass er in diesen Tagen bereits sein neuntes Studioalbum herausbringt, hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Dunkel kann ich mich an "Goin' Home" erinnern – ein Album, was aber damals schon sehr viele Sonnenstrahlen in jedermanns Country-Rock-Herz zauberte. Und die identische Wirkung hat auch "Lay It On Down" mit dieser bodenständigen, authentischen Art.



Wir haben entspannte Countrynummern ('Nothing But The Night', 'Hard Lesson Learned'), deutlich vom Blues geleitete Rocker ('Diamonds And Gold'), ein paar knackige Gute-Laune-Beispiele ('She's Money') und natürlich auch die obligatorischen Balladen, die zum Sinnieren einladen und daher wunderbar zu "Lay It On Down" passen und dem Album die nötige Variabilität verschaffen.



Generell hat das neunte KENNY WAYNE SHEPHERD-Album keinerlei Abnutzungserscheinungen, der erste Durchgang macht genauso viel Freude wie der fünfte, zehnte, zwanzigste. Eine Platte also, die eine gewisse Langzeitwirkung hat, Herrn Shepherd einmal mehr von seiner bodenständigen, ehrlichen und facettenreichen Art zeigt und darüber hinaus der guten Laune den Stempel aufdrückt.