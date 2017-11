Indie Rock so typisch britisch!

Diese Band klingt so typisch britisch, dass man sich zwischenzeitlich fragen möchte, ob THE SHERLOCKS sich zu keiner Zeit mit den Mysterien beschäftigt haben, mit denen sich ihr offensichtlicher Namensgeber seinerzeit herumschlagen musste. Statt jedoch Sir Arthur Conan Doyle zu huldigen, zollt die Band lieber Legenden wie U2 und THE CURE Tribut, orientiert sich hin und wieder an erfolgreichen Acts wie COLDPLAY, spielt insgesamt aber so befreit und locker-flockig auf, dass die melancholischen Einflüsse dieser Kapellen nur unterschwellig Verwendung finden. Denn auch beschwingter agierende Bands wie FRANZ FERDINAND und THE KILLERS haben einen geringen Anteil im Sound von THE SHERLOCKS und komplettieren ein Gemisch, das auf "Live For The Moment" auch wegen seinr vielseitigen Ansätze richtig gut funktioniert.



Die neue Platte kann man dabei in mehrere Sinnabschnitte einteilen, die jedoch den homogenen Charkter des Albums keinsfalls gefährden. Das erste Drittel startet mit einprägsamen, gelegentlich aber auch nachdenklichen Nummern wie 'Will You Be There?' und 'Escapade', leitet dann über in den klaren Mainstream-Part, der mit 'Blue' und 'Nobody Knows' jene bereits angesprochenen COLDPLAY-Parallelen aufweist, und endet schließlich mit schwungvollen Tracks wie 'Last Night' und 'Motions', bei denen dann auch der Pop-Anteil ein bisschen mehr in den Vordergrund gerät. Was allen Songs aber gleichermaßen eigen ist, ist der richtig tolle Unterhaltungswert, der selbst dann nicht gefährdet ist, wenn der Sound seine augenblicklichen Bügelphasen durchlebt. Denn Politur ist auf "Live For The Moment" ausnahmsweise mal in Ordnung! Schließlich lebt nicht nur die Band für den Moment...



Anspieltipps: Escapade, Motions, Will You Be There?