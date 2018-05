Liebestest zwiegespalten

Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht...Ihr kennt das Spiel, oder?



Ein bisschen so - nur umgedreht - geht es mir mit SHINE NOIR. Und bin ich mir nicht sicher, für welches Ergebnis ich Ende noch ein Blatt übrig behalten will.



Ich liebe sie? Dafür spricht diese naiv-charmante, fast dreiste Eingängigkeit der meisten schwärzlich schimmernden Pop-Rock-Songs dieser Berliner Newcomer. Und auf gewisse Weise die Stimme von Sängerin Anne.



Ich liebe sie nicht? Dafür spricht ebenso diese dreist-naive Simplizität in Harmonien und Melodieführung bei den meisten Kompositionen. Und auf gewisse Weise auch wieder die Stimme von Sängerin Anne.



Ja, was ist denn nun mit der Liebe? Ich würde empfehlen, bei grundsätzlichem Interesse tatsächlich mal ein Date zu arrangieren und versuchen, die Lieder besser kennen zu lernen. Bei Annes Stimme geht es mir ein wenig wie mit Dolores O’Riordan von den CRANBERRIES. Ich halte sie nicht unbedingt für eine gute Sängerin, doch sie hatte einen eigenen Stil und ihre Überdrehtheit brachte ihr den Wiedererkennungseffekt. So etwas in der Art gilt auch für SHINE NOIRs weibliche Stimme, die mir in den unguten Momenten einfach zu leierig klingt, in den guten Momenten aber die Stimmung des Songs punktgenau untermalt, und der an sich recht unspektakulären Musik genau den Stich gibt, den sie braucht. Und so bleiben einige Lieder als unwiderstehliche Ohrwürmer hängen ('Time' oder 'Overthrown'). Doch oft wandelt SHINE NOIR auf einem Grat, auf dessen anderer Seite manche Melodien einfach zu nerven anfangen ('The Traveller') und man Anne einfach leise drehen würde.



Somit tendiere ich dazu, den Liebestest folgendermaßen abzuschließen: Ja, sie hat Charme und mein Interesse geweckt, ist aber am Ende nicht so ganz mein Fall.