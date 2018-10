Auf zu neuen Ufern!

SHINING ist zweifellos eine der innovativsten Bands im Metal-Sektor und "Blackjazz" (2010) eines der wahnsinnigsten Alben der Metal-Historie. Bereits mit "One One One" (2013) wurde der Sound korrigiert, das Chaos wurde leicht gezügelt. "Animal" heißt nun das neue Album der Norweger, doch animalisch geht es nicht wirklich zu, vielmehr ist es das bisher straighteste Album der Band geworden - ein Party-Album könnte man sagen.

Ja, das liest sich merkwürdig, doch SHINING hat einen extremen Richtungswechsel hingelegt: Klargesang, stampfende Rhythmen, einfache Strukturen und Synths dominieren das Geschehen. Und das Saxophon? Das geniale Chaos? Nun, das scheint anno 2018 alles Geschichte zu sein. Dass sich eine Band weiterentwickeln möchte, kann ich allerdings gut nachvollziehen, doch hat sich SHINING mit "Animal" etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt?

Ich muss leider gestehen, dass mir die Stilkorrektur nicht so gut reingeht wie erhofft. An der Mainstream-Orientierung liegt es jedoch gar nicht primär, sondern einmal an einigen Songs, wie 'My Church', der ohne Haken zu setzen an mir vorbeizieht und wie ein Versuch klingt, MUSE sein zu wollen (was nicht klappt). Andererseits empfinde ich Jørgen Munkebys Klargesang aber auch hier und da zu blass, 'When The Lights Go Out' oder 'When I'm Gone' nerven mich geradezu.

Dem entgegen stehen aber durchaus stärkere Nummern wie 'Fight Song', der noch am ehesten in die Vergangenheit schielt, weil Munkeby auch mal ein paar harsche Vocals vom Stapel lässt und mit interessanten Halbtonsteigerungen im Refrain aufwartet. Auch die textlichen Referenzen zu 'My Church' sind keck. 'Smash It Up!', 'Everything Dies' und 'End' werden sich bestimmt gut neben RAMMSTEIN & Co. in Metaldiscos machen und sind ziemlich starke Banger, die kurzweilig Spaß machen.

Ich bin sicher, dass die Songs live nochmal viel besser funktionieren und wünsche SHINING viel Erfolg auf den neuen Wegen.