The Glory Of Pain

Zugegeben: Die passenden Worte für eine Compilation längst erschienener Songs zu finden, ist oft eine leidige Angelegenheit. Schließlich ist oft (auch in der eigenen Redaktion) schon alles gesagt und die Stücke auch der geneigten Leserschaft so bekannt, dass diese sich schon ihr eigenes Urteil gebildet hat. Und 2017 eine Rezension zur US-Band SHOCK THERAPY zu verfassen, die mit dem tragischen Tod der Untergrund-Ikone Gregory "Itchy" John McCormick ihr Ende fand, scheint mehr als nicht zeitgemäß.



Doch genau aus diesem Grund sollte das neue Best-Of von SHOCK THERAPY, "1985 - 2008 Theatre Of Shock Therapy" in diesen Tagen weitaus mehr Gehör finden. Denn trotz des Ikonenstatus der Wave / Elektro Punk Band in ihrer Heimat, ist hierzulande allerhöchstens einschlägigen Clubgängern das Schaffen der Jungs in Form ihres Hits 'Hate Is A 4-Letter Word' bekannt. Dass die Single äußerst unzulänglich den musikalischen Stil von SHOCK THERAPY wiedergibt, fällt dabei gerne mal unter den Tisch. "1985 - 2008 Theatre Of Shock Therapy" gibt dem Hörer einen Leitfaden und einen umfassenden Überblick über Itchy's Vermächtnis in Form von gediegeneren, dennoch treibenden Liedern wie 'You Hate Me', die Assoziationen an das frühe Schaffen von Bands wie DEPECHE MODE ebenso wie die verstörenden Soundscapes experimenteller Nummern wie 'The Glory Of Pain'.



Neues Material ist - abgesehen von dem Intro 'Morning Intro' sowie einem akustischen Remix von 'Moldy' - nicht zu erwarten. Dennoch hat die Scheibe 2017 einen besonderen Aktualitätswert, formierte sich SHOCK THERAPY in diesem Jahr doch neu...