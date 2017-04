Of Tyrants And Martyrs

Of Tyrants And Martyrs

Überrollend - im doppelten Sinn!

Ich muss zugeben, ich habe mich anfangs bei "Of Tyrants And Martyrs" doch etwas erschrocken. Das hat nichts mit dem Sound oder der musikalischen Ausrichtung der Melo-Deather aus Ruhrpottler zu tun, sondern einzig und allein mit der Tatsache, dass ihr neustes Werk scheinbar mitten im Song beginnt. Kein Intro, kein einleitendes Riff oder dergleichen, SHOCKGNOSIS legt direkt los wie die Feuerwehr.

Unbedingt schlecht ist das nicht, überfordert diese Gangart jedoch zunächst ein wenig. Wie schon erwähnt zockt die Mannschaft um Frontshouter Christian Müller ihr Todesblei sehr melodisch herunter und vermischt gekonnt einige Industrial- und Core-Einflüsse. Die Jungs haben viele Ideen und – das ist auch der Pudels Kern – wollen anscheinend alle auf nur einem einzigen Album unterbringen.

Das hat den Vorteil, dass SHOCKGNOSIS und "Of Tyrants And Martyrs" sehr abwechslungsreich daherkommt und – wie wir festgestellt haben – ohne mit der Wimper zu zucken ein amtliches Brett abliefert. Nachteilig ist jedoch, dass der rote Faden oftmals reißt, die Truppe, anstatt eine gewisse Beständigkeit und positive Eintönigkeit an den Tag zu legen, an vielen Stecken zu hektisch agiert. Gewöhnt sich das melo-death'sche Gehör an eine Passage, wird diese sofort von der nächsten überrollt und, findet man an dieser dann Gefallen, direkt von der übernächsten eingeholt. SHOCKGNOSIS überschlägt sich somit sehr häufig in den Songs, doch – und hierin liegen meine Hoffnungen für die Zukunft – mit steigender Routine werden die Jungs sicherlich ein Händchen für einprägsame und nicht allzu überfordernde Stücke bekommen.

Summa sumarum machen immerhin 'Evidence Of Fraud', 'Chaos/Fear/Bloodshed' und die Abschlussüberraschung (!) 'Black/White' samt tollem Kontrast kurzweilig sehr viel Freude und bündeln sämtliche SHOCKGNOSIS-Stärken gekonnt in sich. Auch wenn die Eindrücke, wie geschildert, fast schon überfordern, legen die Jungs mit "Of Tyrants And Martyrs" ganz ordentlich vor und bekommen den nötigen Feinschliff sowie das letztendlich entscheidende Fingerspitzengefühl sicherlich mit zunehmender Zeit. Die Zukunft wird es zeigen.