You Used To Be A Safe Place (EP)

You Used To Be A Safe Place (EP)

Coole Debüt-EP einer noch cooleren Band.

SHORELINE? Kennt ihr noch nicht? Keine Sorge, ging mir genau so, wobei die Betonung natürlich auf 'noch nicht' liegt. Nachdem die neue EP in schmalen 13 Minuten an mir vorbeigerauscht ist, weiß ich allerdings, dass ich mir die Jungs auf jeden Fall auf die Liste der besonders hörenswerten Newcomer setzen werde. "You Used To Be A Safe Place" bietet so unbeschreiblich coolen, unbeschwerten Punk Rock, der ganz und gar so klingt, als wäre er bei einem spontanen Jam an der amerikanischen Westküste entstanden. Die Band stammt aber aus hiesigen Gefilden und beansprucht ihren deutlich US-geprägten Sound aber auch als Alleinstellungsmerkmal für sich als deutschen Punk-Act - und das dürfen die vier Musiker auch.

Dass es sich bei den vier Stücken um das erste publizierte Material der jungen Truppe aus Münster handelt, will man gar nicht glauben. Die Band komponiert genauso zielstrebig wie die alten Hasen, profitiert sicherlich aber auch von den Live-Erfahrungen der letzten Jahre, denn seit der Bandgründung 2015 war das Quartett schon reichlich unterwegs. Und das hört man in jeder einzelnen Note von Songs wie 'Recovery' und 'Silent Friend'.

Die EP wird stilecht nur digital bzw. auf Vinyl veröffentlicht, weshalb sich nicht nur Sammler beeilen sollten. Denn SHORELINE gestaltet jeden Augenblick von "You Used To Be A Safe Place" lässig und cool - und irgendwie einfach schön!

Anspieltipps: Silent Friend, Recovery