Das bislang ausgereifteste Album der Dänen.

Weshalb diese Dänen ihren aktuellen Dreher in Eigenregie unters Volk bringen müssen, ist rätselhaft. Für die drei Vorgängerwerke gab es nämlich ebenso durchweg annehmbares bis positives Feedback wie für ihre Support-Gigs für Szene-Granden wie SLASH oder BLACK STONE CHERRY. Zu den Boys aus Kentucky scheint SHOTGUN REVOLUTION inzwischen sogar ein überaus freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. So konnte BSC-Frontmann Chris Robertson als Gastsänger für die von SHOTGUN REVOLUTION eingespielte Charity-Single 'City Of Fire' gewonnen werden, deren Erlös zu 100% an die dänische Kinderkrebsforschung geht.

Mit ihrem neuen Dreher, dem ersten übrigens seit "All This Could Be Yours" im Jahr 2016, dem eine nicht näher begründete, mehrjährige Veröffentlichungspause folgte, haben die Burschen jedenfalls eine mehr als nur brauchbare Bewerbung im Talon, um sich nach mehr als zehn Jahren im Business selbst bei den ganz großen Labels interessant zu machen. Die von Gitarrist Martin Frank unter tatkräftiger Unterstützung von Fleming Rasmussen aufgenommene und vom dänischen Studio-Krösus Jacob Hansen abgemischte Scheibe erweist sich nämlich als ausgereifteste und zugleich stilistisch bislang offenste Veröffentlichung des Quartetts aus Kopenhagen.

So gibt es neben dem für die Band typischen, zeitgemäßen Hard Rock in der Schnittmenge von gemäßigteren BLACK STONE CHERRY ('Cafe Of The Damned') , FOO FIGHTERS und ALTER BRIDGE ('After The Storm') auch jede Menge Grunge-Anleihen zu hören. Allen voran im drückenden Dosenöffner 'Wormwood', der mit einer amtlichen ALICE IN CHAINS-Schlagseite aus den Boxen kommt. Aber auch 'Black Angel' verbreitet einen Hauch 90er Jahre-Seattle-Flair, klingt die von einem coolen Bass dominierte Nummer von der Atmosphäre her nach MY SISTER'S MACHINE.

Doch auch dem aktuellen Radio-Zeitgeist wird man gerecht, schließlich geht es phasenweise auch mal nur dezent rockend und gen Mainstream gebürstet zur Sache. Mit 'Under The Surface' hat SHOTGUN REVOLUTION diesbezüglich sogar einen absoluten Kracher mit reichlich Hit-Potential an den Start gebracht. Anzunehmen also, dass der Band demnächst ein überaus lukrativer Deal ins Haus steht und wir in Bälde wieder mehr von den Burschen hören werden!