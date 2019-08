Blass von Weitem, gut im Zoom.

Die Griechen von SIXFORNINE liefern auf ihrem zweiten Album "Parallel Universe" knackigen, soliden Alternative/Modern Metal amerikanischer Prägung irgendwo in der Schnittmenge DISTURBED/STONE SOUR/ADRENALINE MOB. Härte und Melodie halten sich dabei die Waage. Die Band schafft es zwar nicht, dem Genre trotz einer progressiven Herangehensweise beim Songwriting etwas weltbewegend Neues hinzuzufügen, auch finde ich die Sänger der Referenzbands im Vergleich besser, doch ein paar coole Nummern mache ich auf "Parallel Minds" trotzdem aus. Vor allem der Anfang des Albums ist stark und lässt ein ums andere Mal aufhorchen.

Grundsätzlich habe ich aber auch bei SIXFORNINE ähnliche Probleme wie bei anderen Genrekollegen. So richtig dringt die Musik nicht zu mir vor. Der Sound ist zwar druckvoll und voluminös, aber auch ziemlich dicht, so dass es mir immer etwas schwer fällt, die Emotionen, die die Band zweifellos vermitteln möchte, nachzufühlen. Sobald man dies etwas reduziert, wie beim eher atmosphärischen 'Counting Stars', komme ich besser in SIXFORNINEs Musik hinein.

So komme ich am Ende zu einem ähnlichen Fazit wie Kollege Backes in seinem Review zum Debüt "SiXforNinE": Wenn man aufs Detail schaut, ist "Parallel Universe" durchaus ein starkes Album, als Ganzes hinterlässt es aber einen eher schnell verblassenden Eindruck.