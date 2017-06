Es glänzt zu sehr...

Die Namensänderung im vergangenen Jahr schien der erste Schritt in die absolute Mainstream-Befriedigung zu sein, nun zieht SIAMESE (ehemals SIAMES FIGHTING FISH) auch musikalisch nach und gestaltet das neue Album so massentauglich wie nur eben möglich. Und das ist eigentlich schade, denn die Talente der dänischen Alternative-Combo schienen weit über das hinauszugehen, was als typisch erfolgversprechender Konsens eines Tages in blutleere Bahnen gelenkt wird.

Doch bevor man die Kritik zu scharf ansetzt, sei darauf hingeiwesen, dass die Band auch auf ihrem neuen Album genügend Ohrwürmer platziert, die als Investitionsgrundlage völlig ausreichend sein dürften. Das Gros der zehn Kompositionen ist sofort zugänglich, bedient sich gerne auch mal im Emo-Bereich, streift relativ häufig die Grenzen zur Popmusik, findet über die Hooklines und die gelegentlich wieder angenehm vertrackten Arrangements wieder zurück zur Basis, die da lautet: einprägsamer Modern Rock.

Dennoch kann man natürlich darüber streiten, ob SIAMESE auf "Shameless" den richtigen Weg geht, weil sich das Material auf lange Sicht schneller zu verbrauchen droht, als der Band lieb sein dürfte. Gerade in der zweiten Albumhälfte wünscht man sich ab und zu auch mal wieder ein paar rauere Sounds im großzügig polierten Allerweltschorus solcher Tracks wie 'Make It Out' und 'Cities'. Denn es werden genau diese Tracks sein, denenen man am schnellsten überdrüssig ist, weil ihnen die Eigenständig nahezu völlig versagt bleibt.

Da die Melodien aber vorläufig gefallen und "Shameless" fürs Erste noch einen gesunden Unterhaltungswert hat, möchte ich nicht zu scharf klagen. Fakt ist aber, dass die Band unter altem Banner überzeugender unterwegs war und die Massenkompatibilität irgendwie stört. Zumindest mich.

Anspieltipps: Ablaze, One Night Thing