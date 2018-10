Mehr über Sick Of It All

Hardcore deluxe - und vieles mehr...

Wenn die wichtigste Hardcore-Band dieses Planeten einen raushaut, dann aber richtig. SICK OF IT ALL sind auch im 32. Jahr so relevant wie zu Karriere-Beginn der New Yorker. Eine Zutat des Erfolgsrezepts des Quartetts um die Koller-Brüder Lou und Pete ist die Abwesenheit jeglicher Prolo-Gebähren. Wo andere mit ihrem Image oder ihrem Auftreten gerne auf dicke Hose machen, lässt das Quartett einmal mehr die Musik für sich sprechen und scheißt auf Genre-Konventionen.

Mit 'Inner Vision' legen die Herren furios los. Crustiges Untergestell, viel Wut und ab der Hälfte des zweimüntigen Abrisses nehmen sie Tempo raus und grooven was das Zeug hält. Ich muss zugeben, bei Lou Kollers Stimme werden meine Knie weich. Seit den Anfängen der Band hat der Shouter kein einziges Mal danebengegriffen, seine Vocals sind Sinnbild für die hohe Qualität, für die der Vierer steht.

Ganz hervorragend auch, wie viel Abwechslung SICK OF IT ALL in gerade einmal 33 Minuten Spielzeit packt. 17 Songs voller Trademarks, 17 Mal Hardcore deluxe, gerne mal punkig ('Bull's Anthem', 'Self Important Shirthead'), mit coolen Breakdowns versehen ('To The Wolves') oder auch mit Thrash-Kante ('Hardcore Horseshoe').

Unter dem Strich schafft es SICK OF IT ALL einmal mehr, die eigene Fanbase in Verzückung zu versetzen. Gleichzeitig schaffen die Kollers & Co genug Anreize für Musikliebhaber extremerer Klänge, die ihre Scheuklappen im Stall lassen. Hochkaräter!