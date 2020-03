Derbe Rock-Kost gefällig?

Seit fast 20 Jahren ist diese Truppe aus dem Raum Weimar schon aktiv und hat sich längst auch weit über die Region hinaus einen guten Namen als hervorragende Live-Band erspielt. Kein Wunder, denn selbst auf Tonträger erweist sich die Mucke des Trios, das die gesamte Spielzeit über dreckig, alkoholgeschwängert und mit reichlich Druck zur Sache geht, als mitreißend, wobei der Sound passenderweise permanent auf Party getrimmt ist.

Die Songs des Dreiers kommen aber nicht nur mit Hingabe und Spielfreude aus den Boxen, man nimmt der Band auch ihre zur Schau gestellte "F*ck You"-Attitüde ab. Ebenso den Hinweis darauf, dass die Inspiration für den Albumtitel der Tatsache geschuldet ist, dass SIDEBÜRNS bei einem Gig in einem Motorrad-Club von der Bühne gescheut wurde, weil man zu laut spielte.

Soundfetischisten werden an dieser Formation allerdings wenig Freude haben, denn fein austariert klingt die Scheibe nun wahrlich nicht. Einen ebenso großen Bogen um SIDEBÜRNS werden etwaige "Schöngeister" machen, die sich bevorzugt an Texten stoßen. "Too Loud!" trieft nämlich förmlich vor einschlägigen Klischees, wie allein an Titeln wie 'Whiskey, Cigarettes And The Truth' oder 'Too Loud' zu erahnen ist. Alle anderen dagegen dürfen sich an einer gepflegten Dosis derber Rock-Kost der traditionellen Machart sowie mit jeder Menge an Reminiszenzen an Größen wie MOTÖRHEAD, ROSE TATTOO, PETER PAN SPEEDROCK oder MC 5 erfreuen.

Und weil Klischee ja bekanntlich doch (zumindest in einem überschaubaren Rahmen) verdammt "schee" ist, macht es durchaus Laune sich von der Band Granaten wie 'Hit You Like A Tank' um die Ohren ballern lassen um seine ganz persönliche 'Rock ’n’ Roll Apocalypse' zu erleben. Prost!